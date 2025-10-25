Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Из Росморречфлота в Минтранс
25.10.2025

Из Росморречфлота в Минтранс

    • Распоряжением правительства РФ от 24.10.2025 № 2995-р заместителем министра транспорта Российской Федерации назначен Борис Ташимов, до этого занимавший пост заместителя руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта.

    Из Росморречфлота в МинтрансКак сообщается на сайта министерства транспорта, в Минтрансе России Б.Ташимов будет курировать вопросы цифровизации транспортного комплекса.

    Б.Ташимов – действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса. В 2007-2008 годах окончил Московский государственный институт международных отношений МИД России по специальностям «Экономика» и «Мировая экономика», в 2018 году – Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф.Ушакова по специальности «Технология транспортных процессов», в 2024 году – Волжский государственный университет водного транспорта по специальности «Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта».

    С 2011 по 2016 годы занимал различные должности в ОАО «Курорты Северного Кавказа». В 2016-2022 гг. трудился в организациях ФГУП «Росморпорт». С 19 октября 2022 года был назначен заместителем руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта.

    Фото: Министерство транспорта РФ, Росморречфлот


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    06.10.2025
    Назначен заместитель руководителя ФТС
    Заместителем руководителя ФТС России назначена Ольга Смоляга.
    НазначенияТаможняФТС
    0
    06.06.2025
    Назначен и.о. первого заместителя начальника Московской таможни
    Руководитель ФТС России Валерий Пикалёв назначил и.о. первого заместителя начальника Московской таможни.
    Московская таможняНазначенияФТС
    0
    11.08.2025
    Перегрузочный центр могут создать в Нижнеленинском
    Создание перегрузочного комплекса на базе речного порта Нижнеленинское на Амуре обсудили в Росморречфлоте.
    Nizhneleninskoeмультимодальный хабРосморречфлот
    0
    02.06.2025
    Проект дорожной карты по развитию перегрузочных комплексов в речных портах
    В Пермском крае и Удмуртии
    Дорожная картаРечные перевозкиречные портыРосморречфлот
    0
    12.03.2025
    Пропускная способность внутренних водных путей РФ увеличилась на 12,6 млн тонн
    За последние четыре года
    Внутренние водные путиминтрансМорской советРосморречфлот
    0
    22.04.2025
    Назначение в ФТС
    Назначена заместитель руководителя ФТС
    Женщина на бортуНазначенияТаможняФТС
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    24.10.2025 Куда уходят контейнеры и почему это происходит
    23.10.2025 FESCO завершает доставку грузов на Чукотку
    23.10.2025 Контейнерооборот лидеров, 9 месяцев 2025
    22.10.2025 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в сентябре 2025 в деталях
    22.10.2025 Top-25 контейнерных линий на 1 октября 2025
    21.10.2025 FESCO организовала экспортные перевозки с нового завода
    Госрегулирование Показать всё
    25.10.2025 Из Росморречфлота в Минтранс
    21.10.2025 Бизнес о новых правилах для контейнерных терминалов в Московской области
    21.10.2025 Назначен начальник Уссурийской таможни
    20.10.2025 Правительство направит свыше 9 млрд на строительство судов
    17.10.2025 Квоты на вывоз минеральных удобрений
    15.10.2025 Платная электронная очередь на латвийской границе
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •