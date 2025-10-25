Из Росморречфлота в Минтранс

Распоряжением правительства РФ от 24.10.2025 № 2995-р заместителем министра транспорта Российской Федерации назначен Борис Ташимов, до этого занимавший пост заместителя руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта.

Как сообщается на сайта министерства транспорта, в Минтрансе России Б.Ташимов будет курировать вопросы цифровизации транспортного комплекса.

Б.Ташимов – действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса. В 2007-2008 годах окончил Московский государственный институт международных отношений МИД России по специальностям «Экономика» и «Мировая экономика», в 2018 году – Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф.Ушакова по специальности «Технология транспортных процессов», в 2024 году – Волжский государственный университет водного транспорта по специальности «Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта».

С 2011 по 2016 годы занимал различные должности в ОАО «Курорты Северного Кавказа». В 2016-2022 гг. трудился в организациях ФГУП «Росморпорт». С 19 октября 2022 года был назначен заместителем руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта.

