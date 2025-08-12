Информационно-аналитическое агентство
Назначение в ФТС
12.08.2025

Назначение в ФТС

    • Руководитель ФТС России Валерий Пикалёв назначил Джамиля Гусейнова заместителем начальника Главного управления «Центр мониторинга и оперативного контроля ФТС России», сообщает ФТС в своем телеграм-канале.

    Дж.Гусейнов в таможенных органах с 2003 года. Закончил Российскую таможенную академию. Свой карьерный путь начал в должности старшего таможенного инспектора отдела координации и контроля Управления таможенной инспекции, ГТК. Проходил службу в центральном аппарате ФТС России, Зеленоградской таможне и Московской областной таможне, затем в Московской таможне.

    С октября 2021 года занимал должность заместителя начальника отдела применения системы управления рисками-центра оперативного мониторинга и управления рисками службы организации таможенного контроля Московской таможни.

    Фото: ФТС


