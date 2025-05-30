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ФТС внедрит диспетчеризацию деклараций на товары
30.05.2025

ФТС внедрит диспетчеризацию деклараций на товары

    • Руководитель ФТС России Валерий Пикалёв провел рабочую встречу с руководством ЦЭДов. Как сообщает ФТС в своем телеграм-канале, ключевой темой стало обсуждение новой технологии диспетчеризации деклараций на товары, которую планируется внедрить в ближайшей перспективе.

    «Изменение внешнеполитической ситуации, логистики поставок привело к неравномерной нагрузке на ЦЭДы. Так, нагрузка на должностное лицо Северо-Кавказского таможенного поста (ЦЭД) составляет 8 ДТ в день, а на Акцизном, Центральном и Южных таможенных постах (ЦЭД) – 19-20 ДТ. В целях сокращения сроков таможенного оформления, а также для минимизации влияния внутренних и внешних факторов на работу таможенных органов, исключения коррупционных проявлений, ФТС России разработала новую технологию диспетчеризации ДТ между таможенными органами. Данная технология является системным решением равномерного распределения нагрузки между должностными лицами ЦЭД», – отметил В.Пикалёв.

    ФТС внедрит диспетчеризацию деклараций на товарыОна заключается в переходе на использование технологии единого регистрационного кода всех поданных в таможенный орган электронных деклараций и будет проводиться в два этапа.

    На первом этапе предусмотрено введение дополнительных критериев в механизм межпостовой диспетчеризации, которые позволят равномерно распределять нагрузку между ЦЭД, минимизировать влияние нештатных ситуаций на функционирование информационных систем и разницу в часовых поясах. По проекту соответствующего приказа Минфина России уже завершены общественные обсуждения. С учетом необходимости доработки программных средств документ вступит в силу до конца 2025 года.

    Второй этап – присвоение единого регистрационного кода вне зависимости от места фактического оформления декларации. После доработки системы управления рисками и внесения изменений в нормативную правовую базу планируется регистрация ДТ на центральном уровне единым кодом с последующим распределением по ЦЭД. Компетенция ЦЭД будет максимально унифицирована.

    По результатам совещания руководитель Службы поручил на регулярной основе проводить подобные встречи с привлечением инспекторов ЦЭДов, непосредственно оформляющих декларации на товары, и организовать обучение, в том числе с привлечением РТА, должностных лиц таможенных органов по оформлению товаров в рамках применения новой технологии.

    Фото: ФТС


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