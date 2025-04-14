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Экзотические фрукты через Шереметьево
14.04.2025

Экзотические фрукты через Шереметьево

    • Федеральная таможенная служба поделилась статистикой ввоза экзотических фруктов через Шереметьевскую таможню. Как сообщается в телеграм-канале ФТС, за первый квартал 2025 года их было оформлено более 2,24 тыс. тонн.

    Основными странами-экспортерами стали Египет, Таиланд, королевство Марокко и Вьетнам. Чаще всего ввозили тамаринд, джекфрут, маракуйю, манго, гуаву, питахайю и другие тропические фрукты.

    «Тропические фрукты всегда были востребованы в нашей стране, однако в этом году их поставки значительно выросли – завезено 2,24 тонны, что больше, чем в прошлом году на 25%», – отметил заместитель начальника авиационного таможенного поста (ЦЭД) Анатолий Давыдов.

    Фото: ФТС


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