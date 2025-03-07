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Цветы к 8 марта в зеркале таможенной статистики
07.03.2025

Цветы к 8 марта в зеркале таможенной статистики

    • Цветы к 8 марта в зеркале таможенной статистикиВ преддверии 8 марта ФТС поделилась в своем телеграм-канале некоторой статистикой по оформлению цветов.

    С начала 2025 года таможенные органы оформили 17 тыс. тонн свежесрезанных цветов общую сумму на 12,2 млрд рублей.

    Сумма таможенных платежей составила 4,1 млрд рублей, средний уровень таможенной стоимости цветочной продукции – 7,44 долл./кг.

    С 17 февраля, в преддверии 8 Марта, объемы поставок свежесрезанных цветов выросли – ежедневно их выпускают более 450 тонн. По данным ФТС, цветы выпускаются в течение 3 часов.

    Традиционно больше всего в Россию везут роз (7,5 тыс. тонн), тюльпанов (4 тыс. тонн), хризантем (3 тыс. тонн) и гвоздик (1 тыс. тонн).

    Порядка 93% цветов прибывает из четырех стран: Эквадора (6,8 тыс. тонн), Нидерландов (6,4 тыс. тонн), Кении (1,4 тыс. тонн) и Колумбии (1,3 тыс. тонн).

    Самые большие объемы такого товара декларируют в Московской и Северо-Западной электронной таможнях.

    В Санкт-Петербург с начала года было доставлено воздушным транспортом более 24,5 тонн, сообщили SeaNews в пресс-службе Пулковской таможни. Более 95 % из них выращены в Закавказье, остальные прибыли в Пулково из Кении. В товаросопроводительных документах перечислены розы, альстромерии, дельфиниумы, герберы и популярные на Кавказе маттиолы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем ввезенной цветочной продукции увеличился почти в два раза. Как отметил начальник Пулковской таможни Анатолий Тимощенков, нарушений таможенного законодательства при ввозе цветочной продукции не выявлено, средний срок выпуска такого груза сотрудниками Пулковской таможни не превышает 40 минут.

    Фото: ФТС


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