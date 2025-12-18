Первая партия цветов на новом СВХ в Омске

Поставку 30 тонн свежесрезанных цветов и растений из Китая оформили инспекторы Омского таможенного поста, сообщила ФТС в своем телеграм-канале. Розы, пионы, лилии и другие цветы разместили на новом складе временного хранения закрытого типа, введенном в эксплуатацию с 1 декабря этого года специально для цветочной продукции.

«Омская таможня проявила себя открытой к взаимодействию и показала заинтересованность в развитии малого и среднего бизнеса, помощи импортерам. Для налаживания поставок цветочной продукции из Китая в Россию мы рассматривали несколько регионов, остановились на Омске и информационная поддержка таможенной службы очень помогла», – отметили руководители проекта «Азия Гарден» Ван Юхайо и Екатерина Савельева.

С начала года в Омскую область ввезено более 160 тонн цветов из Китая. В 2024 году ввоз таких товаров в регион не осуществлялся.

Фото: ФТС