Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Первая партия цветов на новом СВХ в Омске
18.12.2025

Первая партия цветов на новом СВХ в Омске

    • Первая партия цветов на новом СВХ в ОмскеПоставку 30 тонн свежесрезанных цветов и растений из Китая оформили инспекторы Омского таможенного поста, сообщила ФТС в своем телеграм-канале. Розы, пионы, лилии и другие цветы разместили на новом складе временного хранения закрытого типа, введенном в эксплуатацию с 1 декабря этого года специально для цветочной продукции.

    «Омская таможня проявила себя открытой к взаимодействию и показала заинтересованность в развитии малого и среднего бизнеса, помощи импортерам. Для налаживания поставок цветочной продукции из Китая в Россию мы рассматривали несколько регионов, остановились на Омске и информационная поддержка таможенной службы очень помогла», – отметили руководители проекта «Азия Гарден» Ван Юхайо и Екатерина Савельева.

    С начала года в Омскую область ввезено более 160 тонн цветов из Китая. В 2024 году ввоз таких товаров в регион не осуществлялся.

    Фото: ФТС


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    25.08.2025
    Назначен начальник Сочинской таможни
    Руководитель ФТС России Валерий Пикалёв назначил Ивана Бурлаку начальником Сочинской таможни.
    НазначенияСочиТаможняФТС
    0
    13.05.2025
    Назначен первый заместитель начальника ГУТКПВТ ФТС
    Руководитель ФТС России Валерий Пикалёв назначил Андрея Макарычева первым заместителем начальника Главного управления таможенного контроля после выпуска товаров.
    НазначенияФТС
    0
    16.06.2025
    Новые назначения в ФТС
    Назначены первые замы руководителей Главного управления государственной службы и кадров и Главного организационно-инспекторского управления.
    НазначенияТаможняФТС
    0
    17.11.2025
    Последний контейнеровоз в 2025 году по маршруту «Арктический экспресс № 1»
    Убыл из порта Архангельск
    Арктический экспрессСевморпутьФТС
    0
    06.05.2025
    Экспорт обработанной древесины из Сибири растет
    В основных потребителях – Узбекистан и Таджикистан
    Лесные грузыСибирьФТСЭкспорт
    0
    11.04.2025
    Российский экспорт и импорт, 2 месяца 2025
    Внешнеторговый оборот России по итогам января-февраля 2025 года составил 60,1 млрд долларов.
    2025Внешняя торговляИмпортФТС
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    18.12.2025 Контейнерооборот Балтийского бассейна в ноябре 2025 в деталях
    18.12.2025 РЖД продляют скидки
    17.12.2025 Заказы на контейнеровозы бьют рекорды
    17.12.2025 Контейнерооборот российских портов в ноябре 2025 снизился на 3,6%
    16.12.2025 Тестовая отправка контейнеров по западной ветке МТК «Север–Юг»
    16.12.2025 Контейнерооборот российских портов в ноябре 2025 в деталях
    Госрегулирование Показать всё
    16.12.2025 Продлен срок упрощенного ввоза товаров из Казахстана и Киргизии
    10.12.2025 Совещание по развитию беспилотного транспорта
    09.12.2025 400 миллионов на комплексное развитие Новороссийского транспортного узла
    08.12.2025 Талонная система в МАПП Забайкальск
    05.12.2025 Таможенные сборы проиндексируют
    04.12.2025 О заседании подкомиссии по транспортно-логистическим коридорам
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •