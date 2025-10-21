Назначен начальник Уссурийской таможни

Исполняющий обязанности начальника Бурятской таможни Евгений Данилов с 21 октября назначен начальником Уссурийской таможни.

Е.Данилов в таможенных органах с 2004 года. Свой карьерный путь начал в должности государственного таможенного инспектора Комсомольского-на-Амуре таможенного поста Амурской таможни.

Работал в отделах таможенного досмотра и таможенного контроля Амурской таможни. В 2011-2024 был заместителем начальника Комсомольского-на-Амуре таможенного поста, руководил Бикинским и Хабаровским таможенными постами Хабаровской таможни.

С 2024 занимал должность первого заместителя начальника Бурятской таможни, с августа 2025 года исполнял обязанности начальника Бурятской таможни.

Фото: ФТС