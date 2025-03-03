Назначение в ФТС

С 4 марта 2025 года и.о. начальника Главного управления федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования Анна Коростелева назначена на должность начальника управления, сообщает ФТС в своем телеграм-канале.

А.Коростелева была назначена и.о. начальника Главного управления федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования с.

В этой должности она осуществляет руководство всеми процессами по направлению исчисления, начисления, своевременности уплаты таможенных платежей, организации их уплаты, контроля за использованием акцизных марок, а также другими процессами, входящими в компетенцию Управления.

А.Коростелева в таможенных органах с 1993 года. Она проходила службу в подразделениях Северо-Западного таможенного управления и центрального аппарата ФТС России, в том числе в подразделениях правоохранительного блока.

С января 2024 года А.Коростелева была назначена на должность первого заместителя начальника Главного управления таможенного контроля после выпуска товаров ФТС, 21 ноября 2024 года назначена и.о. начальника Главного управления федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования.

Фото: ФТС