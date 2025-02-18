Назначение в РЖД

Евгений Браулов назначен начальником департамента управления персоналом РЖД, сообщили «Российские железные дороги» в своем телеграм-канале. Ранее он занимал должность первого заместителя начальника департамента.

ОнЕ.Браулов окончил Санкт-Петербургский государственный университет, имеет степень кандидата экономических наук, а также две степени MBA. Кадровой работой на железнодорожном транспорте он занимается 14 лет, из которых более 10 лет – в департаменте управления персоналом.

Напомним, Сергей Саратов, до этого возглавлявший департамент управления персоналом, назначен заместителем руководителя РЖД.

Фото: РЖД