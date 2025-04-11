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«Снижении объёмов погрузки напрямую связано с недостаточной пропускной способностью ключевых магистралей»
11.04.2025

«Снижении объёмов погрузки напрямую связано с недостаточной пропускной способностью ключевых магистралей»

    • По прогнозным итогам текущего года погрузка в сравнении с максимальными значениями прошлых лет сократится на 20,7%. Такое предположение высказала в своем выступлении на форуме «Горнодобывающая промышленность: инвестиционные проекты и меры поддержки», организованном при содействии Российского союза промышленников и предпринимателей, генеральный директор ООО «Универсальная логистика» (управляет АО «Восточный Порт») и ПАО «НПК ОВК» Ирина Ольховская.

    Основной причиной снижения грузовой базы она назвала серьёзный дефицит провозной способности инфраструктуры Российских железных дорог. Кроме того, чем меньше объем погрузки на сети РЖД, тем выше показатель профицита вагонного парка, и наоборот.

    На сегодняшний день 11% (138 тыс. вагонов) рабочего парка вагонов на сети, который на 1 апреля 2025 года составляет 1 204 тыс. вагонов, отставлено от движения. Объем невостребованных к перевозке вагонных парков пропорционален объему вывозимой грузовой базы.

    Поэтому ключевое значение приобретает выполнение перевозчиком задач инвестиционной программы и обеспечение роста пропускной способности для фактического роста показателей погрузки на сети РЖД, считает И.Ольховская.

    «Как только РЖД финализируют инвестиционные программы по развитию инфраструктуры, прежде всего Восточного полигона, а также подходов к морским портам Азово-Черноморского бассейна и Северо-Запада, снизится показатель профицита парка», — цитирует И.Ольховскую пресс-служба «Восточного порта».

    В том числе одним из существенных вызовов для вагоностроительного комплекса она отметила высокую стоимость заемных средств. Нивелировать этот аспект может ЦБ путем снижения ключевой ставки.

    Проблема профицита мощностей вагоностроительных заводов может быть нивелирована рынком. Решение лежит в плоскости обеспечения высокой конкурентности рынка вагоностроения, развития отраслевой науки и выпуска усовершенствованного подвижного состава, считает И.Ольховская.

    Фото: «Восточный Порт»


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