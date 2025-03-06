Экспорт угля по жд, 2 месяца 2025

В январе-феврале 2025 года на экспорт было отгружено по железной дороге 30,5 млн тонн угля, на 3,8% больше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщили «Российские железные дороги» в своем телеграм-канале.

В том числе в направлении портов было отгружено 27,2 млн тонн (+4,3%), из них бОльшая часть отправлена в порты Дальнего Востока – 15,9 млн тонн (+2,2%). В адрес пор Северо-Запада ушло по железной дороге 7,1 млн тонн (-14,7%), портов Юга – 4,2 млн тонн (рост в 2 раза).

Через погранпереходы было перевезено 3,2 млн тонн (-3,6%).

На экспорт в восточном направлении за два месяца 2025 года отправлено 18,6 млн тонн угля (+1,3%), половина этого объема из Кузбасса – 9,3 млн тонн (на уровне аналогичного периода прошлого года).

Увеличили отгрузку Забайкальский край – на 15,2%, до 0,9 млн тонн, Хабаровский край – на 70%, до 1,1 млн тонн, начала отгрузку на восток Новосибирская область (1,43 млн тонн).

Фото: РЖД