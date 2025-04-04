Назначен начальник Астраханской таможни

Первый заместитель начальника Новороссийской таможни Андрей Онипко с 4 апреля назначен начальником Астраханской таможни.

Как сообщает ФТС в своем телеграм канале, в его должностные обязанности войдет руководство всеми процессами таможенного оформления и таможенного контроля в регионе деятельности Астраханской таможни.

А.Онипко в таможенных органах с апреля 1993 года, начинал в должности инспектора оперативного отдела аэропорта «Сочи» Сочинской таможни, входил в руководящий состав Сочинского центрального таможенного поста, таможенного поста Аэропорт «Сочи», Сочинской и Новороссийской таможен.

Фото: ФТС