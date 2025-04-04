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Назначен начальник Астраханской таможни
04.04.2025

Назначен начальник Астраханской таможни

    • Первый заместитель начальника Новороссийской таможни Андрей Онипко с 4 апреля назначен начальником Астраханской таможни.

    Как сообщает ФТС в своем телеграм канале, в его должностные обязанности войдет руководство всеми процессами таможенного оформления и таможенного контроля в регионе деятельности Астраханской таможни.

    А.Онипко в таможенных органах с апреля 1993 года, начинал в должности инспектора оперативного отдела аэропорта «Сочи» Сочинской таможни, входил в руководящий состав Сочинского центрального таможенного поста, таможенного поста Аэропорт «Сочи», Сочинской и Новороссийской таможен.

    Фото: ФТС


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