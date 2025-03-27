Новое назначение бывшего CEO Unifeeder

Йеспер Кристенсен, покинувший в прошлом году Unifeeder, в котором он проработал в общей сложности 34 года, в том числе 17 лет в качестве CEO группы, получил новое назначение.

Й.Кристенсен возглавил сингапурскую Synergy Marine, специализирующуюся на шипменеджменте.

Новый работодатель заявил, что Й.Кристенсен «будет вести Synergy к трансформации, с фокусом на расширение глобального операционного присутствия».

«Я здесь, чтобы выстроить глобальные операции», – подтвердил новый CEO.

Фото: опубликовано на сайте Synergy Marine