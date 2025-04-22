Назначение в ФТС

Распоряжением Правительства РФ от 21 апреля 2025 года Татьяна Меркушова назначена заместителем руководителя ФТС России.

Как сообщает ФТС в своем телеграм-канале, Т.Меркушова в таможенных органах с 2008 года. Прошла путь от старшего государственного таможенного инспектора отдела перспективного развития таможенных органов Аналитического управления ФТС России до заместителя руководителя ФТС России.

Помимо таможенных органов, Т.Меркушова работала в департаменте экономического сотрудничества и интеграции со странами СНГ Минэкономразвития России, а также в департаменте развития интеграции ЕЭК.

С 2021 года она занимала должность заместителя начальника Аналитического управления ФТС России.

Фото: ФТС