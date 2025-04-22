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Назначение в ФТС
22.04.2025

Назначение в ФТС

    • Распоряжением Правительства РФ от 21 апреля 2025 года Татьяна Меркушова назначена заместителем руководителя ФТС России.

    Как сообщает ФТС в своем телеграм-канале, Т.Меркушова в таможенных органах с 2008 года. Прошла путь от старшего государственного таможенного инспектора отдела перспективного развития таможенных органов Аналитического управления ФТС России до заместителя руководителя ФТС России.

    Помимо таможенных органов, Т.Меркушова работала в департаменте экономического сотрудничества и интеграции со странами СНГ Минэкономразвития России, а также в департаменте развития интеграции ЕЭК.

    С 2021 года она занимала должность заместителя начальника Аналитического управления ФТС России.

    Фото: ФТС


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