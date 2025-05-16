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Назначение в ФТС
16.05.2025

Назначение в ФТС

    • Начальник Калужской таможни Дмитрий Кривко с 16 мая назначен начальником Ростовской таможни, сообщает ФТС в своем телеграм-аккаунте.

    В его должностные обязанности войдет руководство всеми процессами таможенного оформления и таможенного контроля в регионе деятельности Ростовской таможни.

    Д.Кривко поступил на службу в 1996 году на должность инспектора отдела таможенного оформления и таможенного контроля №1 Ростовской таможни. Руководил таможенным постом Аэропорт Ростов-на-Дону, таможенным постом Речной порт Ростов-на-Дону и Сочинской таможней. С февраля 2021 года занимал должность начальника Калужской таможни.

    Фото: ФТС


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