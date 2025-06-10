Назначения в ФТС

Заместитель начальника Северо-Западного таможенного управления – начальник информационно-технической службы Андрей Орехов с 10 июня назначен начальником Центрального информационно-технического таможенного управления.

В его должностные обязанности будут входить организация и обеспечение эксплуатации ГЦОД ФТС России, функционирования средств информационно-коммуникационных технологий, обновления, развития информационно-программных средств ЕАИС ТО, а так же руководство другими направлениями деятельности Управления.

А.Орехов в таможенных органах с 1994 года, начинал в должности инспектора отдела технических средств таможенного контроля Себежской таможни. Работал начальником информационно-технической службы (ИТС) Себежской и Пулковской таможен, начальником ИТС СЗТУ. С июня 2021 года занимал должность заместителя начальника СЗТУ – начальника информационно-технической службы.

С 10 июня исполняющий обязанности начальника Центральной акцизной таможни Александр Шведов назначен на должность начальника этой таможни. Он уже приступил к выполнению поставленных руководителем ФТС России задач и продолжит работу в новом статусе.

А.Шведов в таможенных органах с 1994 года. Начинал службу инспектором в отделе таможенного оформления Московской железнодорожной таможни. Руководил Пикинским таможенным постом, а также занимал должность заместителя начальника Центральной акцизной таможни, с марта 2024 года занимал должность начальника Донского таможенного поста.

Заместитель начальника Центрального таможенного управления – начальник службы федеральных таможенных доходов Алексей Злобин с 10 июня назначен первым заместителем начальника ЦТУ.

А.Злобин поступил на службу в таможенных органах в 2003 году на должность таможенного инспектора отдела контроля за доставкой и транзитом товаров Московской восточной таможни. Работал начальником ОТОиТК №4 Московского железнодорожного таможенного поста Московской северной таможни, ОТОиТК №2 Обнинского таможенного поста Калужской таможни и ОКиПСУР ЦТУ. С ноября 2024 года занимал должность заместителя начальника ЦТУ – начальника службы федеральных таможенных доходов.

Фото: ФТС