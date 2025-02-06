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Назначение в ФТС
06.02.2025

Назначение в ФТС

    • Александр Иофик с 12 февраля будет назначен начальником Центрального таможенного управления, сообщает ФТС в своем телеграм-канале.

    В его основные обязанности будет входить руководство всеми процессами таможенного оформления и таможенного контроля в регионе деятельности Управления.

    А.Иофик в таможенных органах с 1994 года. Начинал с инспектора оперативного отдела таможенного поста Адлер Сочинской таможни, занимал руководящие должности в Сочинской, Севастопольской, Внуковской и Домодедовской таможнях, с 2022 года занимал должность первого заместителя начальника ЦТУ, с апреля 2024 года исполнял обязанности начальника ЦТУ.

    Фото: ФТС


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