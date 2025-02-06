Назначение в ФТС

Александр Иофик с 12 февраля будет назначен начальником Центрального таможенного управления, сообщает ФТС в своем телеграм-канале.

В его основные обязанности будет входить руководство всеми процессами таможенного оформления и таможенного контроля в регионе деятельности Управления.

А.Иофик в таможенных органах с 1994 года. Начинал с инспектора оперативного отдела таможенного поста Адлер Сочинской таможни, занимал руководящие должности в Сочинской, Севастопольской, Внуковской и Домодедовской таможнях, с 2022 года занимал должность первого заместителя начальника ЦТУ, с апреля 2024 года исполнял обязанности начальника ЦТУ.

Фото: ФТС