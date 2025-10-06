Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Назначен заместитель руководителя ФТС
06.10.2025

Назначен заместитель руководителя ФТС

    • Распоряжением Правительства РФ от 3 октября 2025 года Ольга Смоляга назначена заместителем руководителя ФТС России, сообщает Федеральная таможенная служба в своем телеграм-канале.

    О.Смоляга в таможенных органах с 1997 года. Начинала путь в Тверской таможне в должности государственного таможенного инспектора. В разные годы работала в Главном управлении по борьбе с контрабандой, Управлении таможенных расследований и дознания, Правовом управлении, Главном организационно-инспекторском управлении ФТС России.

    С января 2025 года исполняла обязанности начальника Управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС России.

    Фото: ФТС


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    10.04.2025
    Таможенники проверили в порту Ростов-на-Дону порядка 800 судов
    В первом квартале 2025 года
    2025ГрузооборотПортпроверки
    0
    03.03.2025
    Цыплята в импорте, овцы в экспорте
    Красноярские таможенники проконтролировали поставку 15,5 тыс. импортных цыплят в Красноярский край.
    ИмпортКрасноярский крайптицыФТС
    0
    22.01.2025
    Назначен первый заместитель начальника Южного таможенного управления
    С 22 января этого года
    назначениеФТСЮжное таможенное управление
    0
    07.03.2025
    Цветы к 8 марта в зеркале таможенной статистики
    В преддверии праздника ежедневно оформляют более 450 тонн свежих цветов.
    8 мартаФТСЦветы
    0
    11.08.2025
    Назначен первый замначальника Центра мониторинга и оперативного контроля ФТС
    Руководитель ФТС России Валерий Пикалёв назначил Павла Романова первым заместителем начальника ГУЦМОК.
    НазначенияТаможняФТС
    0
    06.02.2025
    Назначение в ФТС
    Руководитель ФТС России Валерий Пикалёв назначил начальника ЦТУ.
    НазначенияФТСЦТУ
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    02.10.2025 Комплекс для обслуживания спецтехники на ПЛП
    02.10.2025 Контейнерооборот Каспийского бассейна в августе 2025 снизился на 10%
    02.10.2025 Новый интермодальный железнодорожно-автомобильный маршрут
    01.10.2025 Жд экспорт в направлении Казахстана вырос – РЖД
    01.10.2025 Рускон запустил жд перевозки с Дальнего Востока по России
    30.09.2025 Контейнерооборот Каспийского бассейна в августе 2025 в деталях
    Госрегулирование Показать всё
    06.10.2025 Назначен заместитель руководителя ФТС
    01.10.2025 Назначения в ФТС
    01.10.2025 Продлен временный запрет на экспорт бензина
    26.09.2025 Россия и Судан подписали Меморандум о взаимопонимании в области транспорта
    25.09.2025 На автомобильном пункте пропуска Верхний Ларс будет запущена процедура электронной очереди
    22.09.2025 В рамках нового нацпроекта разработают пообъектный план подъема затонувших судов
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •