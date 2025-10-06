Назначен заместитель руководителя ФТС

Распоряжением Правительства РФ от 3 октября 2025 года Ольга Смоляга назначена заместителем руководителя ФТС России, сообщает Федеральная таможенная служба в своем телеграм-канале.

О.Смоляга в таможенных органах с 1997 года. Начинала путь в Тверской таможне в должности государственного таможенного инспектора. В разные годы работала в Главном управлении по борьбе с контрабандой, Управлении таможенных расследований и дознания, Правовом управлении, Главном организационно-инспекторском управлении ФТС России.

С января 2025 года исполняла обязанности начальника Управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС России.

Фото: ФТС