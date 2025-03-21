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Таможенный пост два в одном
21.03.2025

Таможенный пост два в одном

    • 20 марта 2025 года таможенные посты Аэропорт Магадан и Морской порт Магадан реорганизованы в Магаданский таможенный пост, сообщила ФТС в своем телеграм-канале.

    Пост находится в регионе ответственности Сахалинской таможни. В зону деятельности нового поста вошли пункты пропуска, ранее находящиеся в регионе двух таможенных постов: морской пункт пропуска Магадан и воздушный – аэропорт Магадан.

    Одно из основных направлений работы Магаданского таможенного поста – осуществление таможенного контроля в отношении товаров, перемещаемых через границу Особой экономической зоны в Магаданской области. В 2024 году через границу ОЭЗ перемещено более 517 тыс. тонн товаров, выявлено 51 правонарушение.

    «Участники ОЭЗ активно используют возможность ввоза, размещения и использования иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны. На территорию ОЭЗ ввозятся иностранные химические продукты для процесса золотодобычи, запчасти и оборудование для горной техники и золотодобывающей фабрики, линия для производства биологических активных добавок, оборудование для строительства тепличного комплекса. Благодаря этому построено и введено в эксплуатацию предприятие по изготовлению биологически активных добавок, запущена вторая очередь золотоизвлекательной фабрики крупного золотодобывающего предприятия, готовятся к запуску тепличные комплексы», – рассказал заместитель начальника Сахалинской таможни – начальник Магаданского таможенного поста Игорь Пестерев.

    Фото: ФТС


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