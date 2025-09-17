Информационно-аналитическое агентство
Гатчинский таможенный пост исключен из структуры Санкт-Петербургской таможни
17.09.2025

Гатчинский таможенный пост исключен из структуры Санкт-Петербургской таможни

    • В соответствии с приказом ФТС России от 10 июня 2025 года №514 с 1 октября 2025 года будет ликвидирован и  исключен из структуры Санкт-Петербургской таможни Гатчинский таможенный пост. Код Гатчинского таможенного поста 10210020 будет аннулирован. Об этом SeaNews сообщили в Северо-Западном таможенном управлении.

    С 10 октября 2023 года приказом ФТС России от 29 сентября 2023 года № 877 компетенция Гатчинского таможенного поста Санкт-Петербургской таможни была ограничена.

    Приказом ФТС России от 05 октября 2023 года № 902 муниципальные районы Ленинградской области, ранее являющиеся регионом деятельности Гатчинского таможенного поста, были отнесены к другим таможенным постам Санкт-Петербургской таможни. Волосовский, Гатчинский и Тосненский районы включены в регион деятельности Южного таможенного поста, Лужский район – в регион деятельности Новгородского таможенного поста.  

    Фото: СЗТУ


