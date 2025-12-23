Информационно-аналитическое агентство
Электронная очередь на прохождение таможни в МАПП Забайкальск
23.12.2025

Электронная очередь на прохождение таможни в МАПП Забайкальск

    • С 20 декабря система мониторинга и информирования водителей об очередности ожидания прохождения оформления в МАПП Забайкальск введена в полную эксплуатацию, сообщает ФТС в своем телеграм-канале.

    Суть «системы» проста: водитель получает талон электронной очереди в специальном терминале, его очередь и номер окна подачи документов отображаются на информационных табло.

    Напомним, в тестовом режиме талонная система действовала в МАПП Забайкальск с начала декабря. 

    По данным ФТС, с 1 по 21 декабря грузооборот в автомобильном пункте пропуска на границе с Китаем увеличился на 7,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого месяца.

    За три недели через пункт пропуска проследовало свыше 20 тыс. транспортных средств международной перевозки, оформлено 214,7 тыс. тонн товаров. Ежедневный трафик составляет в среднем 954 транспортных средств.

    Система мониторинга и информирования водителей об очередности ожидания прохождения оформления обеспечивает упорядоченное движение при прохождении таможенного контроля в пункте пропуска и содействует ускорению оформления при сохранении эффективности, отмечают в таможне.

    Фото: ФТС


