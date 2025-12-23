Электронная очередь на прохождение таможни в МАПП Забайкальск

С 20 декабря система мониторинга и информирования водителей об очередности ожидания прохождения оформления в МАПП Забайкальск введена в полную эксплуатацию, сообщает ФТС в своем телеграм-канале.

Суть «системы» проста: водитель получает талон электронной очереди в специальном терминале, его очередь и номер окна подачи документов отображаются на информационных табло.

Напомним, в тестовом режиме талонная система действовала в МАПП Забайкальск с начала декабря.

По данным ФТС, с 1 по 21 декабря грузооборот в автомобильном пункте пропуска на границе с Китаем увеличился на 7,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого месяца.

За три недели через пункт пропуска проследовало свыше 20 тыс. транспортных средств международной перевозки, оформлено 214,7 тыс. тонн товаров. Ежедневный трафик составляет в среднем 954 транспортных средств.

Система мониторинга и информирования водителей об очередности ожидания прохождения оформления обеспечивает упорядоченное движение при прохождении таможенного контроля в пункте пропуска и содействует ускорению оформления при сохранении эффективности, отмечают в таможне.

Фото: ФТС