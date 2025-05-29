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Минтранс усилит контроль за использованием электронной очереди
29.05.2025

Минтранс усилит контроль за использованием электронной очереди

    • В министерстве транспорта РФ с участием АСМАП, Ассоциацией «Цифровой транспорт и логистика», представителями транспортного бизнеса, ЗащитаИнфоТранс и Росгранстроем состоялось обсуждение существующих вопросов в работе системы бронирования в международных автомобильных пунктах пропуска, в частности, на МАПП Забайкальск.

    Как сообщила пресс-служба Минтранса в телеграм-канале министерства, по итогам обсуждения были совместно выработаны шаги, направленные на создание равных и прозрачных условий для всех участников рынка международных перевозок.

    Среди конкретных предложений — ограничение отмен бронирований (не более 9 заявок на разные транспортные средства в одном личном кабинете), проверка наличия штрафов и данных о транспорте, блокировка недобросовестных перевозчиков, нарушающих правила бронирования.

    Отдельный блок работы — борьба с ботами, которые занимаются автоматическим резервированием. Разработаны технические решения по выявлению и пресечению таких действий, включая многоуровневую систему защиты: от внешней фильтрации трафика до анализа действий пользователей.

    Еще одно важное направление — оперативное взаимодействие с правоохранительными органами по фактам незаконной продажи мест в электронной очереди.

    Также будет совершенствоваться реестр международных перевозчиков. Планируется усилить требования к регистрации иностранных перевозчиков, включая проверку различных документов и разрешений.

    Фото: Росгранстрой


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