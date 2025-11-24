Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Запущен грузовой экспресс из Китая в Москву
24.11.2025

О временном порядке упрощенного ввоза товаров в РФ автотранспортом

    • В то время, как таможня практически ежедневно отчитывается об исполнении указа Президента РФ от 24 октября 2025 года №778, о смысле, целях и задачах, которые заложены в этом документе, а также об исключениях, на которые не распространяется действие указа, читателям SeaNews рассказала директор департамента таможенного оформления FM Logistic в России Елена Парамонова.

    О временном порядке упрощенного ввоза товаров в РФ автотранспортомУказ Президента РФ от 24 октября 2025 года №778 вводит временный упрощенный режим ввоза товаров грузовым автотранспортом в Россию из Казахстана и Киргизии. Бизнесу разрешается ввозить ряд товаров без документов, подтверждающих статус товаров ЕАЭС, под уведомление с обязательством задекларировать данный товар и нанести на него маркировку на территории РФ. Благодаря этому обеспечивается ускоренное прохождение границы.

    Данная мера была введена для оперативного разрешения кризисной ситуации в трансграничной логистике, связанной с тем, что с середины сентября 2025 года на казахстанской стороне границы начали формироваться многокилометровые очереди из грузовых автомобилей.

    Цель указа – ликвидировать логистический коллапс на границе в кратчайшие сроки и обеспечить наличие товаров для потребителей. Этим и объясняется его короткий срок действия.

    В документе также заявлены исключения, на которые упрощенный режим ввоза товаров не распространяется. Под упрощенную процедуру ввоза не попадают продовольственные товары, табачная продукция, авиационная техника, электроника и компоненты, оружие и взрывчатые вещества, медицинские изделия, игрушки и т.д.

    Фото: ФТС России, FM Logistic в России

    Мнение спикера может не совпадать с позицией редакции


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    03.03.2025
    Цыплята в импорте, овцы в экспорте
    Красноярские таможенники проконтролировали поставку 15,5 тыс. импортных цыплят в Красноярский край.
    ИмпортКрасноярский крайптицыФТС
    0
    19.09.2025
    Контейнерный импорт. Тенденции и прогнозы — 4
    Полное вытеснение автотранспортом железнодорожных контейнерных перевозок маловероятно, поскольку на дальних расстояниях он экономически менее интересен.
    Дальний ВостокЖелезная дорогаИмпортКонтейнерные перевозки
    0
    16.05.2025
    Первые поставки абрикосов и черешни на Урал
    Прошли таможенное оформление первые партии черешни и абрикосов.
    ИмпортУралФрукты
    0
    29.05.2025
    Минтранс усилит контроль за использованием электронной очереди
    И нарушением правил бронирования
    АвтоперевозкибронированиеПункты пропуска электронная очередь
    0
    01.10.2025
    Двусторонние перевозки по TIR через погранпереход Хуньчунь-Краскино
    Запустили между Китаем и Россией
    TIRАвтоперевозкиКитайРоссия
    0
    25.07.2025
    Импорт арбузов и дынь на Урал вырос в 7 раз
    Более 7260 тонн бахчевых общей стоимостью 300 млн рублей ввезено на Урал с начала года.
    АрбузыИмпортСтатистика таможниУрал
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    25.11.2025 Первый контейнерный поезд FESCO с 40-футовыми флекситанками в Китай
    25.11.2025 ГК «Дело» и китайская Xian Free Trade Port подписали соглашение о намерениях
    25.11.2025 HMM заказывает 13-тысячники
    24.11.2025 Прогнозируется рост импорта по МТК «Север-Юг»
    24.11.2025 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 47, 2025
    24.11.2025 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в октябре вырос на 4,4%
    Госрегулирование Показать всё
    21.11.2025 М.Мишустин о достижениях и перспективах транспортной отрасли
    20.11.2025 В Мариуполе установлен морской пункт пропуска
    19.11.2025 О реализации нацпроекта «Эффективная транспортная система»
    17.11.2025 Новый порядок распределения электронных деклараций на товары между таможенными постами
    13.11.2025 Первая партия куриного мяса из Китая через Амурзет
    13.11.2025 Россия и Казахстан подписали соглашение по транзиту
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •