О временном порядке упрощенного ввоза товаров в РФ автотранспортом

В то время, как таможня практически ежедневно отчитывается об исполнении указа Президента РФ от 24 октября 2025 года №778, о смысле, целях и задачах, которые заложены в этом документе, а также об исключениях, на которые не распространяется действие указа, читателям SeaNews рассказала директор департамента таможенного оформления FM Logistic в России Елена Парамонова.

Указ Президента РФ от 24 октября 2025 года №778 вводит временный упрощенный режим ввоза товаров грузовым автотранспортом в Россию из Казахстана и Киргизии. Бизнесу разрешается ввозить ряд товаров без документов, подтверждающих статус товаров ЕАЭС, под уведомление с обязательством задекларировать данный товар и нанести на него маркировку на территории РФ. Благодаря этому обеспечивается ускоренное прохождение границы.

Данная мера была введена для оперативного разрешения кризисной ситуации в трансграничной логистике, связанной с тем, что с середины сентября 2025 года на казахстанской стороне границы начали формироваться многокилометровые очереди из грузовых автомобилей.

Цель указа – ликвидировать логистический коллапс на границе в кратчайшие сроки и обеспечить наличие товаров для потребителей. Этим и объясняется его короткий срок действия.

В документе также заявлены исключения, на которые упрощенный режим ввоза товаров не распространяется. Под упрощенную процедуру ввоза не попадают продовольственные товары, табачная продукция, авиационная техника, электроника и компоненты, оружие и взрывчатые вещества, медицинские изделия, игрушки и т.д.

Фото: ФТС России, FM Logistic в России

Мнение спикера может не совпадать с позицией редакции