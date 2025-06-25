О влиянии ирано-израильского конфликта на логистику — 2

Накал вооруженного конфликта между Ираном и Израилем ослаб, но геополитическая обстановка в регионе остается напряженной, и насколько прочным будет достигнутое на днях перемирие, никто предсказать не берется. Последние события заставили в очередной раз задуматься, какие последствия может иметь перекрытие Ормузского пролива и какие альтернативы возможны для маршрутов через Иран. Своими соображениями на эту тему с SeaNew поделился Дмитрий Суховерша, директор направления мультимодальных перевозок FM Logistic в России.

Перекрытие Ормузского пролива может привести к росту тарифов на международные перевозки. На первом этапе его возможное перекрытие, вероятно, скажется на увеличении стоимости углеводородов, поскольку значительная доля мировых поставок нефти и газа осуществляется через этот пролив. Вслед за углеводородами повысится стоимость топлива.

Помимо нефти и газа, через Ормузский пролив осуществляется перевозка контейнерных и других генеральных грузов в крупный порт Джебель-Али (Дубай, ОАЭ) и ряд менее крупных портов Персидского залива. Соответственно, в случае перекрытия пролива возникнут срывы в расписании морских линий, имеющих судозаходы в порты Персидского залива, а также задержки и переносы дат захода судов трампового судоходства.

Что касается возможного перекрытия Баб-эль-Мандебского пролива, то это, скорее всего, не сильно скажется на российских грузах. В недавнем прошлом хуситы уже атаковали суда, имеющие отношение к странам Запада и Израилю, но при этом прохождение российских и китайских судов не блокировалось.

В связи с конфликтом между Израилем и Ираном просматриваются также и проблемы с движением по МТК «Север-Юг», поскольку он проходит через территорию Ирана. Альтернативными могут стать маршруты через российские порты Дальнего Востока, балтийские и черноморские порты.

Например, сейчас в связи с ирано-израильским конфликтом у нас возникли сложности с транзитными и прямыми авиаперевозками из ОАЭ в РФ. Приходится пользоваться другими маршрутами.

Фото: FM Logistic в России, Middle East Forum