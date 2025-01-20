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Снижение жд ставок из Китая на РФ временное – FM Logistic
20.01.2025

Вырастут ли цены на контейнеры?

    • В конце прошлого года эксперты говорили о возможном повышении цен на контейнеры в январе 2025 года. На вопрос SeaNews, насколько вероятно такое развитие ситуации, отвечает Дмитрий Суховерша, директор направления мультимодальных перевозок FM Logistic в России.

    Вырастут ли цены на контейнеры?Цены на контейнерное оборудование могут вырасти в случае увеличения объемов перевозок, и, соответственно, востребованности самого оборудования. Так, вторая половина 2024 года показала хорошую динамику, что привело к типичному для «высокого сезона» локальному росту фрахтовых тарифов.

    Однако, уже в январе этого года, в преддверии китайского Нового года, ставки на перевозки не показывают рост, что нехарактерно для данного периода. Учитывая запредельную стоимость кредитных средств для российских импортеров, а также наметившееся снижение сроков перевалки импортных контейнерных грузов в большинстве российских портов Дальнего Востока, можно предположить недостижение прогнозных значений спроса.

    Таким образом, при сохранении объёма доступного на рынке контейнерного оборудования и одновременном снижении спроса рост цен на него маловероятен.

    Фото: FM Logistic

    Мнение спикера может не совпадать с позицией редакции


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