Вырастут ли цены на контейнеры?

В конце прошлого года эксперты говорили о возможном повышении цен на контейнеры в январе 2025 года. На вопрос SeaNews, насколько вероятно такое развитие ситуации, отвечает Дмитрий Суховерша, директор направления мультимодальных перевозок FM Logistic в России.

Цены на контейнерное оборудование могут вырасти в случае увеличения объемов перевозок, и, соответственно, востребованности самого оборудования. Так, вторая половина 2024 года показала хорошую динамику, что привело к типичному для «высокого сезона» локальному росту фрахтовых тарифов.

Однако, уже в январе этого года, в преддверии китайского Нового года, ставки на перевозки не показывают рост, что нехарактерно для данного периода. Учитывая запредельную стоимость кредитных средств для российских импортеров, а также наметившееся снижение сроков перевалки импортных контейнерных грузов в большинстве российских портов Дальнего Востока, можно предположить недостижение прогнозных значений спроса.

Таким образом, при сохранении объёма доступного на рынке контейнерного оборудования и одновременном снижении спроса рост цен на него маловероятен.

Фото: FM Logistic

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