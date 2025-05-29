Куда уходят контейнеры с Дальнего Востока

О причинах сокращения перевозок через российские порты на Дальнем Востоке, динамике ставок и перераспределении грузопотока в интервью SeaNews рассказал Дмитрий Суховерша, директор направления мультимодальных перевозок FM Logistic в России.

Отмечаете ли Вы снижение контейнерного импорта через порты Дальнего Востока?

По имеющимся в открытых источниках данным, объём перевалки контейнерных грузов в апреле 2025 года в российских портах Дальнего Востока сократился на 13% по сравнению с апрелем прошлого года и на 4% – с мартом 2025 года.

В чем Вы видите причины снижения?

В первую очередь, мы видим дефицит грузовой базы, связанной с ситуацией на рынке из-за высокой ключевой ставки и общей тенденцией сокращения объемов потребления. В ряде сегментов рынка, например, в импорте продукции китайского автопрома и фэшн-масс-маркета этот тренд выражен наиболее ярко. Помимо этого, есть и другие факторы, к примеру, более интересные ставки на железнодорожных сервисах из КНР в РФ в апреле 2025 года, которые переключили часть контейнерных грузопотоков с портов Дальнего Востока на себя.

Как это влияет на ставки?

Падение объемов давит на рынок, в результате для повышения загрузки своих судов и сервисов перевозчики вынуждены снижать ставки, чтобы привлечь грузы конкурентов. Например, в апреле перевозка 40-футового контейнера из Шанхая до Владивостока не достигала 2 500 USD с учётом сбора за возврат порожнего контейнера, в то время как в мае цена не превышала 2 000 USD.

Изменилась ли номенклатура перевозимых грузов через ДВ (например, сокращение fashion, БТиЭ, увеличение доли FMCG)?

Существенного изменения в номенклатуре товаров мы не видим, за исключением снижения долей в импорте продукции автопрома и fashion.

Отмечаете ли переход грузов на другие виды транспорта? На другие маршруты?

В апреле некоторая часть контейнерных грузов на маршрутах из Китая в РФ была переориентирована на прямые железнодорожные сервисы ввиду конкурентоспособности ставок и улучшения транзитного времени на таких сервисах.

Действительно ли контейнеры возвращаются на Балтику? И почему?

Действительно, объем перевалки контейнерных грузов через российские порты Балтики в апреле 2025 года увеличился на 10% при одновременном снижении грузооборота в портах Дальнего Востока на 13% и портах Азово-Черноморского бассейна на 9%. По нашему мнению, прирост контейнерооборота в Санкт-Петербурге наблюдается за счет сокращения объема перевалки контейнеров в других российских портах.

Фото: FM Logistic в России, Shipspotting / MO Roy

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