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Вырастут ли цены на контейнеры — 4
23.01.2025

Вырастут ли цены на контейнеры — 4

    • Продолжаем публиковать прогнозы участников рынка в отношении динамики цен на контейнерное оборудование. Сегодня своим мнением с SeaNews поделился директор филиала ILC в Шанхае Андрей Есин.

    Ожидаемого роста цен на контейнерные перевозки из Китая в Россию в начале текущего года не произошло. Это связано с рядомВырастут ли цены на контейнеры — 4 факторов.

    Дефицит контейнеров в Китае в 2024 году

    На протяжении всего 2024 года наблюдалась нехватка порожних контейнеров, что способствовало росту цен на перевозки. Однако к концу года ситуация стабилизировалась, и количество доступных контейнеров значительно увеличилось.

    Стабильность ставок аренды

    Ставки аренды контейнеров с Drop off в России, установившиеся в последнем квартале прошлого года, остаются неизменными.

    Замедление мировой экономики

    Экономический спад в 2024 году, включая сокращение потребления в Европе, снизил общий спрос на импортно-экспортные операции. В результате количество железнодорожных отправок в Европу сократилось, что привело к увеличению предложения на маршруты в Россию. К тому же китайские операторы вынуждены поддерживать заданные правительством показатели KPI, что также повлияло на рост предложения.

    Снижение стоимости перевозок

    Увеличение предложения на железнодорожные маршруты привело к снижению цен. Это, в свою очередь, оказало давление на ставки морского фрахта из Китая в российские порты: они также пошли вниз.

    Таким образом, совокупность этих факторов не только стабилизировала, но и сдержала рост цен на контейнерные перевозки.

    Фото: ILC


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