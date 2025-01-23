Вырастут ли цены на контейнеры — 4

Продолжаем публиковать прогнозы участников рынка в отношении динамики цен на контейнерное оборудование. Сегодня своим мнением с SeaNews поделился директор филиала ILC в Шанхае Андрей Есин.

Ожидаемого роста цен на контейнерные перевозки из Китая в Россию в начале текущего года не произошло. Это связано с рядом факторов.

Дефицит контейнеров в Китае в 2024 году

На протяжении всего 2024 года наблюдалась нехватка порожних контейнеров, что способствовало росту цен на перевозки. Однако к концу года ситуация стабилизировалась, и количество доступных контейнеров значительно увеличилось.

Стабильность ставок аренды

Ставки аренды контейнеров с Drop off в России, установившиеся в последнем квартале прошлого года, остаются неизменными.

Замедление мировой экономики

Экономический спад в 2024 году, включая сокращение потребления в Европе, снизил общий спрос на импортно-экспортные операции. В результате количество железнодорожных отправок в Европу сократилось, что привело к увеличению предложения на маршруты в Россию. К тому же китайские операторы вынуждены поддерживать заданные правительством показатели KPI, что также повлияло на рост предложения.

Снижение стоимости перевозок

Увеличение предложения на железнодорожные маршруты привело к снижению цен. Это, в свою очередь, оказало давление на ставки морского фрахта из Китая в российские порты: они также пошли вниз.

Таким образом, совокупность этих факторов не только стабилизировала, но и сдержала рост цен на контейнерные перевозки.

Фото: ILC