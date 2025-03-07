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Логистический центр Казахстана в китайском Сиане: итоги первого года работы
07.03.2025

Логистический центр Казахстана в китайском Сиане: итоги первого года работы

    • Объем транзитных перевозок через логистический центр Казахстана в Сиане на северо-западе Китая, открытый 28 февраля 2024 года, превысил 150 тыс. тонн, сообщает информационное агентство Xinhua.

    Логистический центр Казахстана был построен в рамках совместного проекта Китая и Казахстана. Он расположен в международном сухом порту «Чаньба» в городе Сиань, в котором обслуживаются грузовые поезда Китай – Европа. Его проектная мощность составляет более 655 тыс. TEU в год. В настоящее время центр служит торгово-логистическим консолидационно-распределительным центром Казахстана в Китае.

    Как сообщается, логистический центр в режиме реального времени взаимодействует с погрузочно-разгрузочной площадкой сухого порта Сианя, благодаря чему контейнеры обрабатываются сразу же по доставке. Использование «умной» платформы обслуживания поездов Китай – Европа позволило значительно сократить время на проверку документов, таможенный досмотр, а также перегрузку в порту.

    По словам заместителя генерального директора логистической компании «Пуфэйтэ», работы по перегрузке контейнеров занимают всего несколько часов, тогда как раньше на это требовалось 3-4 дня.

    По итогам 2024 года из Сианя в Среднюю Азию грузовыми поездами Китай – Европа было перевезено более 76 тыс. TEU, на 47,6% больше, чем годом ранее.

    Кроме того, благодаря работе логистического центра Казахстана в сухом порту Сианя время транспортировки по Транскаспийскому международному транспортному коридору сократилось с 15-23 дней до 11 дней. В 2024 году из Сианя по этому коридору быол отправлено 187 грузовых поездов.

    Фото: Xinhua


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