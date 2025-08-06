Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Новый маршрут грузовых авиаперевозок Китай – Узбекистан
06.08.2025

Новый маршрут грузовых авиаперевозок Китай – Узбекистан

    • 4 августа грузовой авиалайнер вылетел из города Урумчи в Северо-Западном Китае в Ургенч. Он доставил в Узбекистан 50,6 тонны товаров легкой промышленности, включая одежду и кожгалантерею. Это первый рейс по данному международному маршруту грузоперевозок, сообщает информационное агентство Xinhua.

    По данным таможенной службы аэропорта Тяньшань в Урумчи, это второй полноценныц воздушный маршрутом грузоперевозок между Китаем и Узбекистаном. Согласно расписанию, его будет выполнять узбекская авиакомпания My Freighter два раза в неделю.

    По информации компании-оператора воздушной гавани Xinjiang Airport Group, международный аэропорт Тяньшань города Урумчи расширил сеть международных грузовых авиаперевозок до 34 маршрутов, связав 19 стран Средней и Западной Азии, Европы и Африки. Ожидается, что к концу текущего года аэропорт будет обслуживать в общей сложности 40 международных грузовых маршрутов.

    Фото: Xinhua


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    16.04.2025
    Контейнерооборот портов Китая в январе-феврале 2025
    Вырос на 8,2%
    Только для подписчиков
    2025КитайКонтейнерооборотПорты
    0
    05.05.2025
    О ситуации на рынке контейнерных перевозок из Китая в Россию — 4
    Если раньше колебания уровня фрахта носили прогнозируемый выраженный сезонный характер, то в последние несколько лет наблюдается противоположный сценарий.
    FM LogisticКитайЛогистикаставки
    0
    11.07.2025
    Товарооборот Россия — Китай в январе-мае 2025 года
    Снижение на 8,2%
    Только для подписчиков
    2025КитайТоварооборот
    0
    21.02.2025
    Жд перевозки через погранпереходы с Китаем, январь 2025
    В первом месяце этого года в обоих направлениях железнодорожным транспортом было перевезено 3,5 млн тонн грузов.
    запрет на экспортКитайПогранпереходыРЖД
    0
    21.03.2025
    Контейнеры оказались лишними
    Перепроизводство контейнеров скорректирует спрос в этом году
    КитайКонтейнерыКрасное мореПроизводство
    0
    18.06.2025
    Оборудование для мониторинга космической погоды доставлено на космодром
    Авиакомпания «Волга-Днепр» доставила высокотехнологичное оборудование для мониторинга космической погоды на космодром Восточный.
    АвиаперевозкиВолга-Днепркосмодром ВосточныйОборудование
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    06.08.2025 Дисбаланс спроса и предложения на глобальном рынке контейнерных перевозок сохранится
    06.08.2025 Контейнерооборот Арктического бассейна в июне 2025 вырос на 33,3%
    05.08.2025 «ТрансКонтейнер» установил первую солнечную электростанцию
    05.08.2025 Контейнерооборот Арктического бассейна в июне 2025 в деталях
    04.08.2025 Удвоение частоты сервиса на линии Китай – бухта Врангел
    01.08.2025 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 31 неделя 2025
    Госрегулирование Показать всё
    05.08.2025 Обнулены ввозные пошлины на сульфиды натрия и эфиры целлюлозы
    04.08.2025 Утверждён закон о границах речных портов
    01.08.2025 В СЗТУ встретились с линейщиками
    01.08.2025 Назначен начальник Московской таможни
    29.07.2025 Правительство временно ограничило экспорт бензина
    25.07.2025 Приостановлено действие плавающих пошлин на подсолнечное масло
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •