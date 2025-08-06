Новый маршрут грузовых авиаперевозок Китай – Узбекистан

4 августа грузовой авиалайнер вылетел из города Урумчи в Северо-Западном Китае в Ургенч. Он доставил в Узбекистан 50,6 тонны товаров легкой промышленности, включая одежду и кожгалантерею. Это первый рейс по данному международному маршруту грузоперевозок, сообщает информационное агентство Xinhua.

По данным таможенной службы аэропорта Тяньшань в Урумчи, это второй полноценныц воздушный маршрутом грузоперевозок между Китаем и Узбекистаном. Согласно расписанию, его будет выполнять узбекская авиакомпания My Freighter два раза в неделю.

По информации компании-оператора воздушной гавани Xinjiang Airport Group, международный аэропорт Тяньшань города Урумчи расширил сеть международных грузовых авиаперевозок до 34 маршрутов, связав 19 стран Средней и Западной Азии, Европы и Африки. Ожидается, что к концу текущего года аэропорт будет обслуживать в общей сложности 40 международных грузовых маршрутов.

Фото: Xinhua