Россия и Иран начали изыскания в рамках проекта строительства жд линии Решт – Астара

Министр транспорта Российской Федерации Роман Старовойт и министр дорог и градостроительства Исламской Республики Иран Фарзане Садег в режиме видеоконференции дали старт изыскательским работам по строительству железнодорожной линии Решт – Астара на территории Ирана. Межправительственное соглашение о сотрудничестве в рамках строительства данного участка подписано в присутствии президентов России и Ирана в 2023 году, сообщает пресс-служба Ирана.

«Строительство железнодорожной линии необходимо для развития перевозок по международному транспортному коридору «Север – Юг», который является важнейшей транспортной артерией между странами Каспийского бассейна, Персидского залива, Центральной, Южной и Юго-Восточной Азии», – подчеркнул Р.Старовойт. Проект предусматривает строительство железнодорожного пути длиной около 162 км, а также сооружение 8 новых станций, 56 эстакад, 73 мостов, 30 путепроводов.

Президент Российской Федерации Владимир Путин отмечал, что уникальная транспортная артерия «Север – Юг», частью которой станет железная дорога Решт – Астара, поможет существенно диверсифицировать глобальные транспортные потоки и значительно сократить сроки доставки грузов. «Заметно вырастут объемы грузопотоков, будет укрепляться транзитный потенциал двух наших государств, российские и иранские товары получат более удобный и разнообразный по географическим направлениям доступ к внешним рынкам», – подчеркнул глава государства на церемонии подписания Межправительственного соглашения в 2023 году.

В настоящее время МТК «Север − Юг» функционирует в мультимодальном формате. В 2024 году объем перевозок по коридору составил порядка 20 млн тонн, в том числе 9,5 млн тонн – по западному маршруту. «После завершения проекта будет создана новая железнодорожная инфраструктура, способная обеспечить перевозку по западному маршруту не менее 15 млн тонн грузов в год. Будет создана единая «бесшовная» инфраструктура от южных берегов Ирана до северных морских портов России», – сообщил глава Минтранса.

Фото: пресс-служба Минтранса