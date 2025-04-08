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Грузооборот через КПП Тунцзян на границе Китая с Россией
08.04.2025

Грузооборот через КПП Тунцзян на границе Китая с Россией

    • По состоянию на 20 марта, за 856 дней после открытия железнодорожного сообщения через КПП Тунцзян на границе Китая с Россией было перевезено более 10 млн тонн грузов, сообщает информационное агентство Xinhua со ссылкой на данные информагентства «Чжунсиньшэ», которое в свою очередь ссылается на источник в местных властях.

    Город Тунцзян провинции Хэйлунцзян на северо-востоке граничит с Еврейской автономной областью России. После завершения в 2022 году строительства железнодорожного моста через реку Амур (Хэйлунцзян) «Тунцзян-Нижнеленинское» Тунцзян стал новым железнодорожным КПП на границе Китая с Россией, и был официально введен в эксплуатацию 16 ноября 2022 года.

    По итогам 2024 года грузооборот через КПП Тунцзян составил 5,5 млн тонн. По темпам роста грузоперевозок Тунцзян занял первое место среди железнодорожных пограничных пропускных пунктов Китая.

    Через КПП Тунцзян в обе стороны прошло более 200 грузовых поездов по маршрутам, которые связывают Китай с Россией, Беларусью и другими странами мира. Ассортимент перевозимых грузов составляет десятки наименований, включая автозапчасти, бытовую технику и др.

    В начале этого месяца в городе Тунцзян был запущен проект по расширению и преобразованию пограничного пункта. После его завершения годовой объем грузоперевозок через КПП, как ожидается, увеличится примерно на 40%.

    Фото: Xinhua


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