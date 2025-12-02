Контейнерный поезд из Чунцина в Будапешт

30 ноября из Чунцина в Будапешт отправился контейнерный поезд. Это первый рейс по новому регулярному маршруту Китай – Европа с фиксированным графиком, сообщает информационное агентство Xinhua.

Состав доставит в столицу Венгрии запчасти для автомобилей и мотоциклов, электронную продукцию и товары повседневного спроса.

Ожидается, что поезд прибудет в Будапешт через 11 дней. Он пройдет через КПП Алашанькоу в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и проследует через Казахстан, Польшу, Чехию и Словакию.

Это второй регулярный грузовой маршрут из Чунцина в Европу. Первый связывает город с немецким Дуйсбургом.

По сравнению с обычными грузовыми поездами, поезда с фиксированным графиком следуют согласно расписанию и по установленным маршрутам. По данным Чэндуского отделения Китайских железных дорог, маршрут Чунцин – Будапешт позволит сократить время в пути примерно на 30%.

