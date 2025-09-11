Информационно-аналитическое агентство
РФ и Иран провели переговоры по строительству жд линии Решт – Астара
11.09.2025

РФ и Иран провели переговоры по строительству жд линии Решт – Астара

    • В развитие встречи президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Ирана Масудом Пезешкианом министр транспорта Андрей Никитин провел рабочую встречу с заместителем министра дорог и градостроительства Исламской Республики Иран Хуштангом Базвандом.

    Как сообщает в пресс-служба Минтранса, основной темой беседы стала реализация проекта строительства железной дороги «Решт – Астара» на территории Ирана.

    «Этот проект является одним из ключевых элементов транспортного сотрудничества между нашими странами и важной частью работы международного транспортного коридора «Север – Юг», – отметил Андрей Никитин. – Реализация проекта контролируется на самом высоком уровне, как в России, так и в Иране».

    Строительство этого отрезка позволит увеличить грузопоток по западному коридору МТК «Север – Юг».

    В ходе встречи обе стороны подтвердили готовность к дальнейшему сотрудничеству, обмену опытом и координации действий для успешной реализации проекта.

    Фото: пресс-служба Минтранса


  •  




