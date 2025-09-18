Контейнерный импорт. Тенденции и прогнозы-3

Своим мнением о ситуации на рынке контейнерных перевозок из стран Азиатско-Тихоокеанского региона с читателями SeaNews поделился коммерческий директор компании EASTEX Тимур Савельев.

С начала 2025 года объем импорта контейнерных грузов из стран АТР, в первую очередь из Китая, снижался. Так, за первую половину 2025 года объем перевозок контейнеров из КНР в Россию составил около 677 тыс. TEU, что на 15,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Уже в первом квартале текущего года наблюдалось сокращение на 8,8%. В денежном выражении импорт китайских товаров за январь–август 2025-го упал почти на 10% год к году.

Основными причинами стали:

снижение спроса со стороны российских импортеров вследствие накопленных запасов в конце 2024 – начале 2025 года и сдержанной активности потребителей;

перераспределение импортных потоков с восточных направлений на западные из-за изменения фрахтовых ставок и адаптации к новым маршрутам в условиях международной конъюнктуры;

снижение покупательной способности населения и, как следствие, сокращение потребления импортных товаров;

давление сохраняющейся высокой ключевой ставки и общей макроэкономической неопределенности.

Изменились и каналы доставки: объемы перевозок через дальневосточные порты за семь месяцев 2025 года сократились примерно на 21% (особенно резкое падение – около 30% – отмечено по мультимодальным схемам). Это связано как с общим спадом импорта, так и с частичным переключением грузов на другие маршруты.

На этом фоне возрастает роль прямой железнодорожной доставки из Китая: за первую половину 2025 года объем контейнеров, перевозимый по сети РЖД, снизился только на 8–9% год к году (то есть меньше, чем через порты). По экспертным оценкам, сейчас железная дорога обеспечивает уже более 50% контейнерных поставок из КНР в РФ. Основными преимуществами жд-логистики стали скорость и относительная стабильность доставки.

Какая доля контейнерных перевозок из региона приходится на прямое жд, мультимодальный сервис с жд из портов Дальнего Востока? Насколько выросла доля автоперевозок из Китая? Как эти показатели изменились за последний год, почему?

В структуре перевозок импортных контейнерных грузов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона основная масса по-прежнему перемещается двумя ключевыми способами:

мультимодальным сервисом (море + ЖД) через порты Дальнего Востока;

прямым железнодорожным сообщением (транзит через сухопутные ВСЕ и МАПП на границе с Китаем, Монголией и Республикой Казахстан).

Доля прямых ЖД перевозок

Доли по каналам доставки:

прямое ЖД сообщение. По данным операторов, на прямые железнодорожные перевозки сейчас приходится более 50% контейнерных отправок из Китая. Этот канал демонстрирует наименьшее падение — объёмы снизились примерно на 8–9% год к году, что существенно ниже просадки других маршрутов. Доля железной дороги растет за счет привлекательных сроков (например, время в пути через Наушки — около 30 суток) и стабильности;

мультимодальный сервис через дальневосточные порты (море + ЖД).Этот маршрут раньше был ведущим, но сейчас ощутимо теряет позиции. За семь месяцев 2025 года объем контейнеров, перевозимых через дальневосточные порты, упал на 21% год к году. Особенно сильное снижение отмечено в первом полугодии по мультимодальным схемам — около 30%.

Причины:

повышение тарифов РЖД заставляет компании пересматривать свои логистические цепочки и чаще выбирать итоговую доставку автотранспортом;

перегруженность инфраструктуры дальневосточных портов, из-за которой перевозчикам приходилось либо очень долго ждать, либо выбирать другие типы доставки;

снижение объемов импорта из самого Китая и ряда других стран АТР. По данным GACC, экспорт из Китая в РФ за восемь месяцев 2025 года упал на 8,8%, что ослабило нагрузку на традиционные транспортные коридоры.

Автомобильные перевозки из Китая:

Автоперевозки из КНР продолжают занимать меньшую, но быстрорастущую долю (по данным отраслевых ассоциаций, в 2023 году – около 7–8% от общего ввоза промышленных товаров, к 2024 году – 10–12%). В 2025 году темпы роста замедлились, но доля автоперевозок, по оценкам рынка, колеблется на уровне 10–12%. Мы также зафиксировали существенный рост спроса со стороны наших клиентов на автоперевозки: количество запросов на автодоставку из Китая в 2025 году увеличилось более чем в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года (рост составил 236%).

Почему мы видим пускай и не превалирующий, но все же стабильный рост заинтересованности участников рынка в перевозках автотранспортом?

Снижение пропускной способности и удлинение сроков при мультимодальной доставке через дальневосточные порты (проблемы с погодой зимой/весной, перегруженность инфраструктуры 2023 и в 2024 гг.).

(проблемы с погодой зимой/весной, перегруженность инфраструктуры 2023 и в 2024 гг.). Желание импортёров ускорить доставку (особенно критичных партий комплектующих и техники).

импортёров ускорить доставку (особенно критичных партий комплектующих и техники). Частичная недоступность морских и железнодорожных сервисов для определённых грузов (санкции, новые требования к оформлению и прочее).

Повышение тарифов на ЖД перевозки.

Таким образом, сейчас более половины контейнеров из Китая в РФ идет по прямому железнодорожному сообщению, доля мультимодальных и морских схем снижается. При этом доля автотранспорта продолжает увеличиваться благодаря быстрым срокам доставки и меньшей зависимости от недостаточной инфраструктур

Доля мультимодального сервиса:

Из-за сильного снижения объемов импорта через порты Дальнего Востока доля мультимодальных перевозок тоже уменьшилась. Это объясняется тем, что многие компании стали использовать другие маршруты — через западные российские порты (Балтийское море, Новороссийск на Чёрном море) и по суше через Казахстан, Монголию или по Транссибирской магистрали.

В итоге доля прямого железнодорожного сообщения из Китая заметно выросла благодаря стабильной работе и сокращению сроков. Общее падение импорта заставило логистов переориентироваться на более выгодные по стоимости и скорости маршруты.

Доля мультимодального сервиса через дальневосточные порты снизилась из-за уменьшения импорта, а также перераспределения грузопотока в пользу прямого железнодорожного и автомобильного сообщения.

В то же время растет спрос на прямое автосообщение, однако пока что он еще не столь высок, чтобы конкурировать с прямой ЖД доставкой.

Ожидаете ли вы переориентацию грузов с жд на автомобильный транспорт в случае дальнейшего повышения жд тарифов, которое планируется в 2026 году? Как в этом случае могут измениться тарифы на автодоставку?

В случае повышения железнодорожных тарифов в 2026 году мы ожидаем переориентацию грузопотоков с ЖД на автомобильный транспорт. ОАО «РЖД» рассматривает возможность индексации базовых тарифов на грузовые железнодорожные перевозки на 5%. Кроме того, предполагается, что по отдельным направлениям тариф на контейнерные перевозки может быть увеличен до 15% сверх базовой индексации.

Повышение тарифов приведет к дополнительной нагрузке на грузоотправителей, для которых железнодорожный транспорт ранее являлся оптимальным вариантом по цене. Постоянное подорожание доставки по ЖД заставляет бизнес все чаще пересматривать маршруты и выбирать для себя наиболее оптимальные варианты доставки.

Следствием может стать, во-первых, рост спроса на автодоставку из Китая в Россию, а во-вторых, усиление конкуренции среди перевозчиков. Несмотря на возможное увеличение объемов, в данный момент рынок автомобильных перевозок остается высококонкурентным, что сдерживает значительный рост тарифов. Особую роль играют китайские транспортные компании, которые активно выходят на российский рынок со сравнительно низкими предложениями.

Тем не менее, при существенном увеличении автопотоков и возникновении ограничений по пропускной способности инфраструктуры на ряде маршрутов, нельзя полностью исключать и умеренного роста ставок на автомобильные перевозки в перспективе. Однако конкуренция среди перевозчиков, особенно с участием китайских компаний, в целом будет способствовать сохранению доступных тарифов для грузовладельцев.

Видите ли вы в связи с этим какие-то риски: как это отразится на грузопотоках, на логистике? Есть ли, например, вероятность, что если автотранспорт вытеснит железную дорогу в перевозке грузов из АТР, то логистика через Дальний Восток (порты, жд, терминалы) утратит свое ключевое значение, а больше грузов будет направляться напрямую в порты Новороссийска и Санкт Петербурга?

На данном этапе говорить об угрозе вытеснения железнодорожных перевозок автомобильным транспортом не приходится, и в ближайшие годы такой сценарий маловероятен. Действительно, мы наблюдаем рост спроса на автодоставку. На это влияют определённые факторы, включая гибкость маршрутов и оперативность сервиса, однако прямая железнодорожная доставка всё ещё остаётся для большинства клиентов приоритетным выбором благодаря своей стоимости.

В то же время, если рассматривать мультимодальные сервисы с использованием портов Дальнего Востока, ситуация выглядит несколько иначе. Здесь на распределение грузопотоков влияют длительные сроки доставки, ограниченная пропускная способность инфраструктуры и тенденция к увеличению тарифов на железнодорожные перевозки, что вынуждает логистов пересматривать существующие логистические цепочки.

Тем не менее, полностью исключать стратегическую роль Дальнего Востока в российской логистической системе преждевременно — особенно для транспортировки массовых партий сырья и товаров с низкими требованиями к скорости доставки. Вместе с тем диверсификация маршрутов и использование различных видов транспорта, вероятно, приведут к перераспределению грузопотоков и росту значимости альтернативных направлений, в том числе западных портов, таких как Новороссийск и Санкт-Петербург.

В целом, столь масштабные изменения на рынке транспортной логистики требуют постоянного мониторинга ситуации, гибкости в построении цепочек поставок и своевременной корректировки стратегий как со стороны бизнеса, так и государственных институтов.

Как, по вашему мнению, можно минимизировать эти риски? Какие стратегии для своей компании вы прорабатываете?

Необходимо своевременно реагировать на меняющуюся рыночную ситуацию и оперативно адаптировать свои логистические решения для клиентов. Для минимизации рисков мы фокусируемся на постоянном мониторинге изменений в отрасли и проработке альтернативных маршрутов поставки.

Среди конкретных стратегий:

активное расширение агентской сети как внутри страны, так и за рубежом, чтобы быстро реагировать на изменения логистических потоков;

диверсификация предоставляемых сервисов по видам транспорта: автоперевозки, мультимодальные контейнерные перевозки, срочные автодоставки (TIR), а также авиационная логистика для грузов с особыми требованиями по срокам;

индивидуальный подход к формированию маршрутов и логистических решений исходя из актуальных потребностей клиентов и изменений на рынке.

Фото: EASTEX, ВМТП

