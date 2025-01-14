Утвержден проект соглашения между РФ и Азербайджаном о развитии транзитных перевозок

Правительство РФ утвердило проект соглашения между Россией и Азербайджаном о совместном развитии транзитных перевозок по западной ветке МТК «Север – Юг» (РФ – Азербайджан – Иран). Соответствующее распоряжение №3806-р от 17 декабря 2024 года размещено на портале официального опубликования правовых актов.

Проект на первом этапе предусматривает инвестиции в реконструкцию железных дорог и транспортных объектов Азербайджана в размере 571 млн долларов. Азербайджан обязуется не позднее 31 декабря 2027 года за счет собственных средств завершить первый этап модернизации своей железнодорожной инфраструктуры, в первую очередь на маршруте РФ – Азербайджан – Иран, с выходом на провозную способность не менее 5 млн тонн в год, а в рамках второго этапа – более 15 млн тонн.

Согласно документу на первом этапе модернизации жд инфраструктуры ЗАО «Азербайджанские железные дороги» предусмотрены, в том числе, следующие мероприятия:

строительство новой станции Ялама-2,

частичная реабилитация жд линии Османлы-Гасымлы,

строительство до участка Гасымлы-Астара,

строительство первого этапа новой станции Астара,

строительство второго участка пути Астара (Азербайджан) – Астара (Иран) с учетом дальнейшего перевода на колею 1435 мм.

Более подробно ознакомиться с документом можно в прикрепленном файле.

№ 3806-р

Фото: Азербайджанские железные дороги