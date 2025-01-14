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Утвержден проект соглашения между РФ и Азербайджаном о развитии транзитных перевозок
14.01.2025

Утвержден проект соглашения между РФ и Азербайджаном о развитии транзитных перевозок

    • Правительство РФ утвердило проект соглашения между Россией и Азербайджаном о совместном развитии транзитных перевозок по западной ветке МТК «Север – Юг» (РФ – Азербайджан – Иран). Соответствующее распоряжение №3806-р от 17 декабря 2024 года размещено на портале официального опубликования правовых актов.

    Проект на первом этапе предусматривает инвестиции в реконструкцию железных дорог и транспортных объектов Азербайджана в размере 571 млн долларов. Азербайджан обязуется не позднее 31 декабря 2027 года за счет собственных средств завершить первый этап модернизации своей железнодорожной инфраструктуры, в первую очередь на маршруте РФ – Азербайджан – Иран, с выходом на провозную способность не менее 5 млн тонн в год, а в рамках второго этапа – более 15 млн тонн.

    Согласно документу на первом этапе модернизации жд инфраструктуры ЗАО «Азербайджанские железные дороги» предусмотрены, в том числе, следующие мероприятия:

    • строительство новой станции Ялама-2,
    • частичная реабилитация жд линии Османлы-Гасымлы,
    • строительство до участка Гасымлы-Астара,
    • строительство первого этапа новой станции Астара,
    • строительство второго участка пути Астара (Азербайджан) – Астара (Иран) с учетом дальнейшего перевода на колею 1435 мм.

    Более подробно ознакомиться с документом можно в прикрепленном файле.

    № 3806-р

    Фото: Азербайджанские железные дороги


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