Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном вступит в силу 15 мая

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) получила официальное уведомление Исламской Республики Иран о завершении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу полноформатного Соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Ираном, сообщает пресс-служба ЕЭК. Ранее, в январе 2025 года, в адрес иранской стороны было направлено уведомление о завершении всех процедур в ЕАЭС

«В соответствии с положениями Соглашения после обмена нотами, подтверждающими завершение необходимых процедур, для вступления документа в силу предусмотрен срок в 60 дней. Таким образом, Соглашение вступит в силу 15 мая 2025 года», – отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Реализация нового соглашения станет эффективным инструментом развития торговли между странами и уже в обозримой перспективе поможет довести взаимный товарооборот до рекордных 12 млрд долларов. Это означает примерно двукратное увеличение по сравнению с текущими объемами.

С 2019 года действует Временное соглашение ЕАЭС с Ираном, ведущее к образованию зоны свободной торговли, по ограниченному количеству товаров. 25 декабря 2023 года в Санкт-Петербурге было подписано полноформатное Соглашение о свободной торговле, устанавливающее беспошлинный режим между сторонами в отношении почти 90% всей товарной номенклатуры.

Фото: ЕЭК