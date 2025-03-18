Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном вступит в силу 15 мая
18.03.2025

Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном вступит в силу 15 мая

    • Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) получила официальное уведомление Исламской Республики Иран о завершении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу полноформатного Соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Ираном, сообщает пресс-служба ЕЭК. Ранее, в январе 2025 года, в адрес иранской стороны было направлено уведомление о завершении всех процедур в ЕАЭС

    «В соответствии с положениями Соглашения после обмена нотами, подтверждающими завершение необходимых процедур, для вступления документа в силу предусмотрен срок в 60 дней. Таким образом, Соглашение вступит в силу 15 мая 2025 года», – отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

    Реализация нового соглашения станет эффективным инструментом развития торговли между странами и уже в обозримой перспективе поможет довести взаимный товарооборот до рекордных 12 млрд долларов. Это означает примерно двукратное увеличение по сравнению с текущими объемами.

    С 2019 года действует Временное соглашение ЕАЭС с Ираном, ведущее к образованию зоны свободной торговли, по ограниченному количеству товаров. 25 декабря 2023 года в Санкт-Петербурге было подписано полноформатное Соглашение о свободной торговле, устанавливающее беспошлинный режим между сторонами в отношении почти 90% всей товарной номенклатуры.

    Фото: ЕЭК


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    12.03.2025
    Товарооборот Россия – Турция в январе 2025 года
    Снизился на 5,3%
    Только для подписчиков
    2025ТоварооборотТурция
    0
    25.02.2025
    Грузоперевозки трубопроводным транспортом между РФ и ЕС, итоги 2024
    Поставки из России осуществлялись в 11 стран ЕС
    Только для подписчиков
    2024ГрузоперевозкиЕвросоюзЕвростат
    0
    11.02.2025
    Российский экспорт алюминия и изделий из него в ЕС, январь-ноябрь 2024
    Основной объем отправлен морским путем
    Только для подписчиков
    2024АлюминийЕвросоюзЕвростат
    0
    26.02.2025
    Товарооборот Россия – Киргизия в 2024 году
    Вырос на 14,4%
    Только для подписчиков
    2024КиргизияТоварооборот
    0
    17.01.2025
    Внешнеторговый оборот Россия – ЕС, 11 месяцев 2024
    По данным Евростата, экспорт из стран Евросоюза в Россию в январе-ноябре 2024 года относительно […]
    Только для подписчиков
    2024внешнеторговый оборотЕвросоюзЕвростат
    0
    11.03.2025
    Товарооборот Россия – Южная Корея в январе 2025 году
    Снизился на 20,5%
    Только для подписчиков
    2025ТоварооборотЮжная Корея
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    18.03.2025 Азиатские региональные линии ринулись в Мексику
    17.03.2025 Инвестпрограмма «ТрансКонтейнера» в 2024 году
    17.03.2025 Прибыль контейнерных линий в этом году может снизиться более чем на 80%
    17.03.2025 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 11, 2025
    14.03.2025 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 11 неделя 2025
    14.03.2025 США и Южная Корея намерены строить атомные контейнеровозы
    Госрегулирование Показать всё
    05.03.2025 Завершена реконструкция пункта пропуска на «БТОФ-терминале» в Новороссийске
    04.03.2025 Литва требует декларировать топливо в баках грузовиков
    03.03.2025 Назначение в ФТС
    28.02.2025 Правительство ограничило экспорт бензина
    26.02.2025 Совфед разработал документ по укомплектованности судовых аптечек
    20.02.2025 О проведении водолазных осмотров судов и не только
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •