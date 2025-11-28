Информационно-аналитическое агентство
Товарооборот Россия – Индия в январе-апреле 2022
28.11.2025

Товарооборот Россия – Индия в январе-сентябре 2025 года

    Новости по теме
    01.10.2025
    Жд экспорт в направлении Казахстана вырос – РЖД
    Железнодорожные перевозки на экспорт через российско-казахстанские погранпереходы в январе-августе выросли на 3,8% к аналогичному периоду прошлого года.
    2025КазахстанРЖДЭкспорт
    0
    29.04.2025
    Перевозки бумаги на сети РЖД достигли рекорда
    За март и I квартал 2025 года
    2025МартРекордРЖД
    0
    05.06.2025
    Внешняя торговля РФ в первом квартале 2025
    Снизилась на 4,8%
    Только для подписчиков
    2025Внешняя торговляРоссия
    0
    10.11.2025
    Товарооборот Россия – Азербайджан в январе-сентябре 2025 года
    Вырос на 4,6%
    Только для подписчиков
    2025АзербайджанВнешняя торговляТоварооборот
    0
    27.06.2025
    Грузовые авиаперевозки между Россией и Евросоюзом, январь-апрель 2025
    Поставки из РФ «в деньгах» увеличились
    Только для подписчиков
    2025грузовые авиаперевозкиЕвросоюзЕвростат
    0
    26.06.2025
    Экспортные перевозки удобрений по жд, 5 месяцев 2025
    Экспортные перевозки удобрений по сети РЖД по итогам первых 5 месяцев 2025 года выросли на 32,7%.
    2025РЖДУдобрения
    0


  •  




