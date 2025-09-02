Информационно-аналитическое агентство
Контейнерооборот Каспийского бассейна в июле 2025 в деталях
02.09.2025

Контейнерооборот Каспийского бассейна в июле 2025 снизился на 44,9%

    • В июле 2025 года контейнерооборот портов Каспийского бассейна снизился относительно показателя июля 2024 года на 44,9%.

    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт уменьшился на 56,9%, импорт – на 26,7%.

    Доля Каспийского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в июле 2025 года соответствовала 0,1%.

    Груженых контейнеров было обработано на 44,8% больше, чем в июле 2024 года. Груженых рефконтейнеров не было.

    58,9% груженых контейнеров прошло в импорте, 33,3% – в экспорте, 7,7% – в каботаже.

    Перевалка порожних контейнеров сократилась на 69,8%.

    В отчетном месяце доля порта Астрахань в общем контейнерообороте Каспийского бассейна составляла 73,5%, Оля перевалил 26,5%.

