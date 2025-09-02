Контейнерооборот Каспийского бассейна в июле 2025 снизился на 44,9%

В июле 2025 года контейнерооборот портов Каспийского бассейна снизился относительно показателя июля 2024 года на 44,9%.
Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт уменьшился на 56,9%, импорт – на 26,7%.
Доля Каспийского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в июле 2025 года соответствовала 0,1%.
Груженых контейнеров было обработано на 44,8% больше, чем в июле 2024 года. Груженых рефконтейнеров не было.
58,9% груженых контейнеров прошло в импорте, 33,3% – в экспорте, 7,7% – в каботаже.
Перевалка порожних контейнеров сократилась на 69,8%.
В отчетном месяце доля порта Астрахань в общем контейнерообороте Каспийского бассейна составляла 73,5%, Оля перевалил 26,5%.
