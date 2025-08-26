Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в июле 2025 снизился на 16%

В июле 2025 года контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна снизился на 16% относительно показателя июля прошлого года.

Согласно имеющимся официальным данным, импорт сократился на 28,4%, каботаж – на 14%. В экспорте было перевалено на 1,6% меньше, чем годом ранее. Транзит вырос в 2,3 раза.

Доля Дальневосточного бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в июле 2025 года соответствовала 49%.

Груженых контейнеров было обработано на 16,8% меньше, чем в июле 2024 года. Из общего объема груженых 6% приходилось на рефконтейнеры, 94% – на сухие.

50,8% груженых контейнеров прошло в импорте, 24,3% – в каботаже, 20,5% – в экспорте и 4,4% – в транзите.

Перевалка порожних контейнеров снизилась на 13,4%.

В июле 2025 года доля порта Владивосток в общем контейнерообороте Дальневосточного бассейна составляла 64,8%, Восточный обработал 14,7%, на Корсаков приходилось 6,4%.

