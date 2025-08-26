Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в июле 2025 в деталях
26.08.2025

Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в июле 2025 снизился на 16%

    • В июле 2025 года контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна снизился на 16% относительно показателя июля прошлого года.

    Более подробная аналитика доступна по ПОДПИСКЕ.

    Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в июле 2025 снизился на 16%

    Подписаться

    Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi

    Согласно имеющимся официальным данным, импорт сократился на 28,4%, каботаж – на 14%. В экспорте было перевалено на 1,6% меньше, чем годом ранее. Транзит вырос в 2,3 раза.

    Доля Дальневосточного бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в июле 2025 года соответствовала 49%.

    Груженых контейнеров было обработано на 16,8% меньше, чем в июле 2024 года. Из общего объема груженых 6% приходилось на рефконтейнеры, 94% – на сухие.

    50,8% груженых контейнеров прошло в импорте, 24,3% – в каботаже, 20,5% – в экспорте и 4,4% – в транзите.

    Перевалка порожних контейнеров снизилась на 13,4%.

    В июле 2025 года доля порта Владивосток в общем контейнерообороте Дальневосточного бассейна составляла 64,8%, Восточный обработал 14,7%, на Корсаков приходилось 6,4%.

    Более подробная статистика контейнерооборота портов доступна по подписке.

    Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    18.06.2025
    Обновлен сервис FREIGHTMarket
    Загружены обновленные данные ставок линий со сроком валидности июнь-июль 2025г.
    2025FREIGHTMarketконтейнерные линииФрахтовые ставки
    0
    09.07.2025
    Товарооборот Россия – Армения в январе-мае 2025 года
    Поставки из России в Армению снизились почти на 70%.
    Только для подписчиков
    2025АрменияТоварооборот
    0
    28.04.2025
    Фрахтовый рынок Черного моря, 17 неделя, 2025
    Ставки стоят на месте
    Только для подписчиков
    2025Зерновые грузыФрахтовые ставкиФрахтовый рынок
    0
    07.02.2025
    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 6 неделя 2025
    Снижение ставок продолжается
    Только для подписчиков
    2025Drewryконтейнерные фрахтовые индексы
    0
    23.05.2025
    Грузовые авиаперевозки между Россией и Евросоюзом, январь-март 2025
    В стоимостном выражении экспорт из Евросоюза сократился на 21%
    Только для подписчиков
    2025грузовые авиаперевозкиЕвросоюзЕвростат
    0
    25.03.2025
    Экспортные перевозки химикатов по жд, 2 месяца 2025
    Экспортные перевозки химической продукции российских предприятий по сети РЖД по итогам первых двух месяцев 2025 года составили 887 тыс. тонн.
    2025РЖДХимические грузыЭкспорт
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    26.08.2025 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в июле 2025 снизился на 16%
    25.08.2025 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в июле 2025 в деталях
    25.08.2025 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 34, 2025
    22.08.2025 Соотношение портфеля заказов к действующему флоту сбалансирует утилизация
    22.08.2025 FESCO разработала собственный флекситанк
    22.08.2025 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в июле снизился на 10,6%
    Госрегулирование Показать всё
    25.08.2025 Назначен начальник Сочинской таможни
    22.08.2025 Скидки на экспортные перевозки черных металлов по жд
    22.08.2025 Ространснадзор усиливает контроль за международными автоперевозками
    21.08.2025 500 млрд рублей на портовую инфраструктуру Азово-Черноморского бассейна
    19.08.2025 Назначения в ФТС
    15.08.2025 Правительство обнулило нормативы обязательной продажи валютной выручки экспортерами
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •