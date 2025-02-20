Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Внешняя торговля РФ в январе 2023 года
20.02.2025

Внешняя торговля РФ в 2024 году

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ(являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к ежемесячно обновляемому аналитическому сервису FREIGHTMarket содержащему актуальные ставки и аналитику контейнерных линий в портах РФ.

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    21.01.2025
    Продлен упрощенный порядок ввоза электроники в Россию
    До конца 2025 года
    2025ввозРоссияТаможня
    0
    27.01.2025
    Через причалы «Нацрыбресурса» в Приморском крае прошло почти 500 тыс. тонн рыбопродукции
    По итогам 2024 года
    2024ГрузооборотИтогиНацрыбресурс
    0
    10.01.2025
    Провозные мощности в 2024 году нарастили все крупнейшие контейнерные линии
    В минусе только Yang Ming
    2024контейнерные линииКонтейнеровозыпровозные мощности
    0
    23.01.2025
    Грузоперевозки по жд между Россией и Евросоюзом, январь-ноябрь 2024
    Больше всего грузов из ЕС отправили Германия, Италия и Польша
    Только для подписчиков
    2024грузовые перевозкиЕвросоюзЕвростат
    0
    04.02.2025
    Грузооборот Дальневосточного бассейна в декабре 2024 в деталях
    В декабре 2024 года грузооборот портов Дальневосточного бассейна увеличился на 7,5%.
    Только для подписчиков
    2024ГрузооборотДальневосточный бассейнПОРТСТАТ
    0
    31.01.2025
    Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в декабре 2024 в деталях
    Экспорт сократился на 8,8%
    Только для подписчиков
    2024Азово-Черноморский бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    20.02.2025 Контейнерооборот Балтийского бассейна в январе 2025 в деталях
    20.02.2025 Zhonggu запускает сервис в Индию и Вьетнам
    19.02.2025 ТрансКонтейнер увеличил мощность терминала в Омске
    19.02.2025 Государственная судоходная корпорация Бангладеш возвращается на контейнерный рынок
    19.02.2025 Вместимость контейнерного флота CMA CGM уверенно приближается к 4 млн TEU
    19.02.2025 FESCO добавляет судозаход в Кванъян
    Госрегулирование Показать всё
    20.02.2025 О проведении водолазных осмотров судов и не только
    20.02.2025 Первые результаты проверки танкерного флота будут готовы в мае
    18.02.2025 Назначение в ФТС
    06.02.2025 Назначение в ФТС
    06.02.2025 Кингисеппскую таможню присоединяют к Санкт-Петербургской
    05.02.2025 Минтранс России начинает проверку российского танкерного флота
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •