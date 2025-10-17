Мандариновый сезон начался

На границе с Абхазией стартовал «мандариновый сезон». Как сообщает ФТС в своем телеграм-канале, первые партии абхазских цитрусов поступили в Россию уже в конце сентября. Сочинская таможня оформила 177 тонн мандаринов, и только за последние сутки — около 12 тонн.

Импортеры также ввозят фейхоа (80 тонн), хурму (5 тонн), лимоны (6 тонн) и орехи (23 тонны). Всего с начала сезона из Абхазии ввезено уже порядка 300 тонн сельхозпродукции.

В целях сохранения качества скоропортящейся продукции таможенное оформление подобных грузов осуществляется в приоритетном порядке.

В 2024 году за весь сезон (с октября по апрель) было ввезено 36 тыс. тонн мандаринов. В этом сезоне ожидаются объемы не меньше, отмечают в ФТС.

Фото: ФТС