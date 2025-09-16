Контейнерный импорт: тенденции и прогнозы — 2

Своим мнением о ситуации на рынке контейнерных перевозок из стран Азиатско-Тихоокеанского региона с читателями SeaNews поделился Игорь Остриков, директор по экспортным перевозкам компании ModernWay.

Как изменился с начала года объем импорта контейнерных грузов из стран АТР? Какова динамика за год? С чем Вы это связываете?

На основном для нас направлении Китай – Россия – Китай мы отмечаем уменьшение объема перевозок в январе-августе на 9-10% по сравнению с уровнем прошлого года. Особенно ощутимо упали объемы транспортировок через порты Дальнего Востока – примерно на 30%.

Главные причины – высокая ключевая ставка, из-за которой предпринимателям в России невыгодно брать кредиты на закупку импортных товаров, и снижение покупательской способности населения.

Какая доля контейнерных перевозок из региона приходится на прямое жд, мультимодальный сервис с жд из портов Дальнего Востока? Насколько выросла доля автоперевозок из Китая? Как эти показатели изменились за последний год и почему?

По итогам января-августа через автомобильные погранпереходы с Китаем в Россию въехало более 200 000 грузовиков, что на 14% выше, чем в прошлом году. Это связано с большей гибкостью автоперевозчиков в отношении ставок на услуги.

Ожидаете ли Вы переориентации грузов с жд на автомобильный транспорт в случае дальнейшего повышения жд-тарифов, которое планируется в 2026 году? Как в этом случае могут измениться тарифы на автодоставку?

Безусловно, повышение тарифов на железнодорожную перевозку усилит отток грузов на автотранспорт. Чтобы железная дорога сохраняла конкурентоспособность, тарифы должны оставаться на уровне 2025 года.

Видите ли Вы в связи с этим какие-то риски: как это отразится на грузопотоках, на логистике? Есть ли, например, вероятность того, что если автотранспорт вытеснит железную дорогу в перевозке грузов из АТР, то логистика через Дальний Восток (порты, жд, терминалы) утратит своё ключевое значение, а больше грузов будет направляться напрямую в порты Новороссийск и Санкт Петербург?

Конечно, риск оттока грузов с железной дороги на автотранспорт есть. Сегодня автоперевозки востребованы не только для внутренних маршрутов, но и для доставки импорта из Китая и грузов из портов Владивостока в ЦФО. Тем не менее, Дальний Восток никогда не утратит свое ключевое значение в части импортных и экспортных транспортировок за счет надежного и проверенного маршрута, развитой железнодорожной инфраструктуры и уровня ставок по сравнению с другими портами.

Как, по Вашему мнению, можно минимизировать эти риски? Какие стратегии для своей компании вы прорабатываете?

Мы постоянно следим за тенденциями в логистике. Сегодня мы прорабатываем каждое плечо маршрута с разными контрагентами, чтобы предложить клиенту минимальную ставку.

Фото: ModernWay

Мнение спикера может не совпадать с позицией редакции