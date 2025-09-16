Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Высокий сезон 2023: каким он будет - 1
16.09.2025

Контейнерный импорт: тенденции и прогнозы — 2

    • Своим мнением о ситуации на рынке контейнерных перевозок из стран Азиатско-Тихоокеанского региона с читателями SeaNews поделился Игорь Остриков, директор по экспортным перевозкам компании ModernWay.

    Как изменился с начала года объем импорта контейнерных грузов из стран АТР? Какова динамика за год? С чем Вы это связываете?

    Контейнерный импорт: тенденции и прогнозы - 2На основном для нас направлении Китай – Россия – Китай мы отмечаем уменьшение объема перевозок в январе-августе на 9-10% по сравнению с уровнем прошлого года. Особенно ощутимо упали объемы транспортировок через порты Дальнего Востока – примерно на 30%.

    Главные причины – высокая ключевая ставка, из-за которой предпринимателям в России невыгодно брать кредиты на закупку импортных товаров, и снижение покупательской способности населения.

    Какая доля контейнерных перевозок из региона приходится на прямое жд, мультимодальный сервис с жд из портов Дальнего Востока? Насколько выросла доля автоперевозок из Китая? Как эти показатели изменились за последний год и почему?

    По итогам января-августа через автомобильные погранпереходы с Китаем в Россию въехало более 200 000 грузовиков, что на 14% выше, чем в прошлом году. Это связано с большей гибкостью автоперевозчиков в отношении ставок на услуги.

    Ожидаете ли Вы переориентации грузов с жд на автомобильный транспорт в случае дальнейшего повышения жд-тарифов, которое планируется в 2026 году? Как в этом случае могут измениться тарифы на автодоставку?

    Безусловно, повышение тарифов на железнодорожную перевозку усилит отток грузов на автотранспорт. Чтобы железная дорога сохраняла конкурентоспособность, тарифы должны оставаться на уровне 2025 года.

    Видите ли Вы в связи с этим какие-то риски: как это отразится на грузопотоках, на логистике? Есть ли, например, вероятность того, что если автотранспорт вытеснит железную дорогу в перевозке грузов из АТР, то логистика через Дальний Восток (порты, жд, терминалы) утратит своё ключевое значение, а больше грузов будет направляться напрямую в порты Новороссийск и Санкт Петербург?

    Конечно, риск оттока грузов с железной дороги на автотранспорт есть. Сегодня автоперевозки востребованы не только для внутренних маршрутов, но и для доставки импорта из Китая и грузов из портов Владивостока в ЦФО. Тем не менее, Дальний Восток никогда не утратит свое ключевое значение в части импортных и экспортных транспортировок за счет надежного и проверенного маршрута, развитой железнодорожной инфраструктуры и уровня ставок по сравнению с другими портами.

    Как, по Вашему мнению, можно минимизировать эти риски? Какие стратегии для своей компании вы прорабатываете?

    Мы постоянно следим за тенденциями в логистике. Сегодня мы прорабатываем каждое плечо маршрута с разными контрагентами, чтобы предложить клиенту минимальную ставку.

    Фото: ModernWay
    Мнение спикера может не совпадать с позицией редакции


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    18.07.2025
    Оборот мировых контейнерных линий, 5 месяцев 2025
    Суммарный объем глобальных морских контейнерных перевозок по итогам первых 5 месяцев 2025 года составил 76,4 млн TEU.
    Только для подписчиков
    2025ГлобальноКонтейнерные перевозки
    0
    21.04.2025
    О ситуации на рынке контейнерных перевозок из Китая в Россию — 1
    Падение объема грузоперевозок через порты Дальнего Востока обусловлено недостаточной потребительской активностью в РФ.
    ModernWayКитайКонтейнерные перевозкиставки
    0
    24.01.2025
    FESCO увеличила морские контейнерные перевозки между Владивостоком и Китаем на 14%
    В 2024 году
    2024FESCO ВМТПИтоги
    0
    24.06.2025
    Импорт кофе в регионе Сибирского таможенного управления
    С начала 2025 года сибирские таможенники оформили импорт 97,6 тонн кофе почти на 78 млн рублей.
    ИмпортКофеСибирьСтатистика таможни
    0
    18.06.2025
    Первая партия голубики из Узбекистана
    Оформлена в Екатеринбурге
    ИмпортУзбекистанУралЯгоды
    0
    11.07.2025
    Более 350 змей оформили уральские таможенники
    Уральской электронной таможней выпущена декларация на товары с живыми змеями.
    ЖивотныеИмпортФТС
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    15.09.2025 Контейнерооборот лидеров, 8 месяцев 2025
    15.09.2025 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 37, 2025
    12.09.2025 Российская контейнерная линия Aurora Line выполнила первую перевозку по Севморпути
    12.09.2025 Южнокорейский фидерный перевозчик строит контейнеровозы в Китае
    12.09.2025 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 37, 2025
    12.09.2025 Maersk почти догнал COSCO на внутриазиатском рынке
    Госрегулирование Показать всё
    15.09.2025 Автовыпуск лесоматериалов из Сибири растет
    12.09.2025 Вступил в силу порядок каботажных перевозок для транспортных компаний ЕАЭС в России
    11.09.2025 Польша закрывает границу с Белоруссией
    09.09.2025 Утверждена Концепция развития рынка газомоторного топлива до 2035 года
    04.09.2025 Назначен начальник Санкт-Петербургской таможни
    04.09.2025 Льготные тарифы на перевозку угля в новых регионах
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •