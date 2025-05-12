«Мы углубляем, объемы перевозок падают»

Каким должно быть судоходство на Каспии и в Волжском бассейне, что нужно предпринять, чтобы объемы морских грузоперевозок в этом регионе выросли и как реализовать потенциал пропускной способности водных путей и гидротехнических сооружений – на эти темы SeaNews поговорил с директором Центра стратегического развития ВВП и инфраструктуры Волжского государственного университета водного транспорта Александром Лисиным в кулуарах Международного форума «транспортная логистика Каспийского региона 2025», организованного ВИВА КОНСАЛТ в Астрахани.

Александр, какой, по Вашему мнению, должна быть инфраструктура, чтобы Волжский и Каспийский бассейны заработали в полную мощь?

Если понимать «в полную мощь» именно так «чтобы суда заработали под полную грузоподъемность», то мое мнение такое – нужно строить суда с меньшей осадкой, не так, как было 30-50 лет назад, когда строили красавцев типа «Волго-Дон» с осадкой 3,4-3,8 м. Успешный судоходный бизнес можно делать и используя суда меньшей осадки. Посмотрите на опыт Европы, США, Китая.

Я не против как таковых решений, связанных с гидротехническими сооружениями, но мы не победим маловодность Волги и Каспия. Мы природу точно не победим. «Копание», дноуглубление Волги, да и других рек тоже, – это достаточно рискованный момент: русло проседает, меняется. Мы можем найти много исторических фактов, когда город на Волге вдруг оказывался городом не на Волге, от которого до Волги, например, три километра. Река, она же живая.

Поэтому думать об этом надо в долгосрочной перспективе.

Уже много лет остро стоит проблема прохождения крупнотоннажных судов по Волге на участке от Городецкого гидроузла до Нижнего Новгорода. При этом этот участок интегрирован в международный транспортный коридор «Север – Юг». Реконструкция гидроузла продолжается. Как, по-Вашему, это изменит ситуацию?

Там на самом деле боролись два принципиальных решения. Сделать еще один низконапорный гидроузел, на те самые 50 км. Где живая и свободная река – превратить ее в маленькое водохранилище. Пошли по решению перестроить саму камеру шлюза. Именно там была та самая, так скажем, ступенька, через которую судно не могло «перепрыгнуть» в силу многих гидрологических моментов.

Ладно, построят эту ступеньку. Но ведь оставшиеся 50 км живого русла нужно будет постоянно углублять, Там нужны постоянные дноуглубительные работы. И могу искренне сказать, что даже ученые-гидротехники не могут дать прогнозы, как поведет себя река. Мы строим этот гидроузел, но не знаем, что будет через 10 лет. Не знаем, но строим.

Все, что идет ниже Волгограда, там тоже живая река, а значит, активные наносы песка. У нас просто реки такие, нам с ними повезло, что они несут огромное количество песка. Китаю – не повезло, там реки с бурным течением.

Но сама идея строительства гидроузла – живая.

Получается, о таких типах судов как контейнеровозы на Волге можно забыть?

Наоборот! Контейнеры – это спасение. 20-футовый контейнер условно «берет» 23 тонны, но, если возьмете статистику, средняя загрузка контейнера меньше. И получается, что те красивые контейнеровозы, которые мы сейчас строим, при их заполняемости, например, в 200 «ящиков» как раз и будут работать под нормальную осадку. А нам глубоко и не нужно. Глубоко нужно там, где я везу сырье, руду, уголь, что-то тяжелое.

Александр, хорошо, реки дноуглубляем, но объемы перевозок не растут…

На эту ситуацию надо смотреть по-другому. Нас как воспитывают, что перевалка – это зло, давайте прямое сообщение – от реки до моря. Ну, а давайте посмотрим – мы не удивляемся тому, что пока путешествует контейнер из Шанхая в Нижний Новгород, его перевалят пять раз. И никто не кричит «ай-ай».

А давайте сделаем рейдовую перевалку, перевалку в гостевых портах вроде Астрахани. Хорошо продумаем. И что мы потеряем? Это идеологические моменты. Да, углубляем, но объемы перевозок падают. Дальше углубляем, дальше падают. Может, как говорил Жванецкий, не там мы ищем, а может, все дело в консерватории.

Где грузы для реки? А что, у нас экономика стоит? Нет, слава Богу, развивается. Товарная масса растет, растет, а на «речку» не приходит. Так, может, мы не так зовем, не тем подкармливаем, вот они не идут.

Спасибо за разговор, Александр!

Фото: ВИВА КОНСАЛТ / ФБУ «Администрация Волжского бассейна ВВП»