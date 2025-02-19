Государственная судоходная корпорация Бангладеш возвращается на контейнерный рынок

Государственная судоходная корпорация Bangladesh Shipping Corp (BSC) возвращается спустя 30 лет возвращается на рынок контейнерных перевозок. Как сообщает Loadstar, компания намерена приобрести 12 контейнеровозов вместимостью 2,5-3 тыс. TEU и, таким образом, завоевать долю на рынке региональных перевозок. Сейчас BSC оперирует 8 балкерами.

В рамках межправительственного кредитного соглашения шесть контейнеровозов будут приобретены в Южной Корее. Их стоимость составит 313 млн долларов. Кредит на покупку, после одобрения сделки Фондом экономического сотрудничества и развития, предоставит Экспортно-импортный банек Южной Кореи.

«Пока неясно, где BSC приобретет еще шесть контейнеровозов, но также известно о планах корпорации купить еще четыре балкера и два танкера», – пишет издание.

По данным Loadstar, в совокупности импорт и экспорт Бангладеш в период с 2023 по 2024 год составил 130 млрд долларов. «Однако правительственный кризис в конце прошлого года спровоцировал хаос в цепочках поставок», – напоминает издание.

Фото с сайта Loadstar