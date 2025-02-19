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Государственная судоходная корпорация Бангладеш возвращается на контейнерный рынок
19.02.2025

Государственная судоходная корпорация Бангладеш возвращается на контейнерный рынок

    • Государственная судоходная корпорация Bangladesh Shipping Corp (BSC) возвращается спустя 30 лет возвращается на рынок контейнерных перевозок. Как сообщает Loadstar, компания намерена приобрести 12 контейнеровозов вместимостью 2,5-3 тыс. TEU и, таким образом, завоевать долю на рынке региональных перевозок. Сейчас BSC оперирует 8 балкерами.

    В рамках межправительственного кредитного соглашения шесть контейнеровозов будут приобретены в Южной Корее. Их стоимость составит 313 млн долларов. Кредит на покупку, после одобрения сделки Фондом экономического сотрудничества и развития, предоставит Экспортно-импортный банек Южной Кореи.

    «Пока неясно, где BSC приобретет еще шесть контейнеровозов, но также известно о планах корпорации купить еще четыре балкера и два танкера», – пишет издание.

    По данным Loadstar, в совокупности импорт и экспорт Бангладеш в период с 2023 по 2024 год составил 130 млрд долларов. «Однако правительственный кризис в конце прошлого года спровоцировал хаос в цепочках поставок», – напоминает издание.

    Фото с сайта Loadstar

     


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