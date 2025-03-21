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Российско-китайская логистическая конференция #ЗАКОНТЕЙНЕРАМИ
21.03.2025

Российские и китайские логисты обсудили будущее развитие контейнерного рынка

    • На логистической конференции #ЗАКОНТЕЙНЕРАМИ более 300 делегатов из России и Китая поделились опытом и проблемами в организации контейнерных грузоперевозок

    17 марта в Москве состоялась первая российско-китайская логистическая конференция #ЗАКОНТЕЙНЕРАМИ при поддержке генерального спонсора – компании Neptune Logistics Group. В дискуссии и тематических сессиях приняли участие более 300 делегатов из числа представителей профильных государственных структур, профессиональных операторов логистических услуг, транспортных компаний, отраслевых журналистов и представителей научного сообщества, которые обсудили главные вызовы и перспективы развития рынка контейнерных перевозок во внешнеторговом сообщении России и Китая.

    Руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта Александр Сахаров рассказал участникам конференции о последних инициативах Минтранса России по оптимизации нормативно-правовой базы контейнерных перевозок. Он напомнил, что в Транспортной стратегии РФ до 2030 года и прогнозный период до 2035 года заложен рост контейнеризации грузов до уровня 16-20% против сегодняшних чуть более 6%, и от имени Минтранса России пообещал участникам рынка особое внимание к их вопросам и предложениям в этой сфере.

    Замначальника Центра фирменного транспортного обслуживания РЖД Александр Ворошнин в свою очередь отметил, что в ТОП-5 контейнерных грузов входят химикаты и сода, лесные грузы, автомобили и запчасти к ним, а также химические и минеральные удобрения, причем номенклатура контейнеризируемых грузов постоянно расширяется, прежде всего, за счет сельскохозяйственной продукции. «Нам совершенно точно есть куда расти и развиваться», — подчеркнул он.

    О своем первом опыте работы на Северном морском пути рассказал представитель китайской судоходной компании NewNew Shipping Line Кэ Цзинь. В период летней навигации компания осуществила 13 арктических рейсов между Архангельском и Шанхаем, объем контейнерных перевозок на этой линии превысил 20 тыс. TEU. Сейчас NewNew Shipping строит на китайских верфях пять новых контейнеровозов арктического ледового класса, которые позволят расширить период судоходства по СМП и увеличить объемы перевозок по этому выгодному маршруту, сообщил он.

    Вице-президент транспортной группы FESCO по линейно-логистическому дивизиону Герман Маслов обозначил основные тренды российского рынка контейнерных перевозок, среди которых снижение объемов импорта в начале 2025 года, прежде всего, за счет сокращения поставок автомобилей и комплектующих из Китая. В то же время, он отметил хорошие показатели роста контейнерооборота порта Санкт-Петербург, что в свою очередь позитивно влияет на эксплуатационную обстановку на перегруженном Восточном полигоне РЖД, который обслуживает грузопотоки на Дальний Восток.

    Представитель генерального спонсора конференции, председатель правления и генеральный директор китайской международной компании Neptune Logistics Group Бонни Чжу рассказала собравшимся об итогах и перспективах российско-китайской взаимной торговли и указала на основные факторы, которые способствуют развитию и процветанию двустороннего сотрудничества. В ходе выступления она представила китайский взгляд на актуальные вызовы и риски для бизнеса в условиях торговых санкций и перестройки глобальных цепочек поставок.

    В ходе конференции организаторы мероприятия вручили символические награды «За вклад в контейнеризацию» главным энтузиастам отрасли и наиболее активным на рынке контейнерным операторам из России и Китая. В этом году организаторы #ЗАКОНТЕЙНЕРАМИ планирует провести еще как минимум две отраслевые конференции, информация о точных датах, месте проведения и тематике мероприятий будет опубликована на официальном сайте.


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