Дисбаланс спроса и предложения на глобальном рынке контейнерных перевозок сохранится

Рынок морских контейнерных перевозок будет испытывать дисбаланс спроса и предложения до конца 2030 года, сообщает Splash со ссылкой на прогноз Linerlytica.

Ожидается, что замедление темпов роста мировой экономики в совокупности с рекордным глобальным портфелем заказов на новые контейнеровозы приведут к снижению доходов. Период начала 2020-х стал самым прибыльным в истории морских контейнерных перевозок.

«Увеличение контейнерного флота продолжит опережать спрос. Ожидается, что избыточное предложение будет сохраняться до 2029 года», — говорится в отчете.

В Linerlytica отмечают, что прогноз не учитывает кризис в регионе Красного моря. Возвращение с маршрута вокруг мыса Доброй Надежды на маршруты в Красном море увеличит фактическое предложение контейнеровозов еще на 7% и усугубит ситуацию с переизбытком провозных мощностей.

«Нынешний бум заказов на суда приведет к значительному переизбытку предложения в 2027 и 2028 годах, и это уже включает в себя увеличение утилизации судов более чем на 600 тыс. TEU в год», — сказал в интервью Splash сооснователь Linerlytica Хуа Чжу Тан.

Международный валютный фонд (МВФ) недавно опубликовал обновленную версию своего доклада «Перспективы развития мировой экономики» за июль 2025 года. Рост мировой торговли в 2025 году прогнозируется на уровне 3,5%, что является резким повышением прогноза. Однако в 2026 году он замедлится до всего лишь 1,9%, поскольку эффект от увеличения объемов перевозки на ранних этапах снизится.

Комментируя доклад МВФ, аналитики Sea-Intelligence отметили, что бум сменится резким замедлением в 2026 году. Это, в свою очередь, создаст значительный риск для отрасли контейнерных перевозок. «Текущая динамика объемов торговли, по-видимому, не связана с базовым спросом и, вероятно, скорректируется», — предполагают они.

Мировые экономические перспективы указывают на предстоящий период «высокой неопределенности и волатильности», когда основным риском в 2026 году является внезапное падение спроса, считают в Sea-Intelligence.

«В настоящее время перспективы мирового рынка контейнерных перевозок на вторую половину 2025 года выглядят неутешительно: слабый спрос, избыток мощностей и нестабильность в торговой политике вынуждают линии пересматривать свои финансовые прогнозы на весь год. На прошлой неделе японская компания ONE скорректировала свои прогнозы на весь финансовый год в сторону понижения на 400 млн долларов, и другие компании, вероятно, последуют ее примеру», — пишет издание, добавляя, что индекс контейнерных перевозок отражают мрачные тенденции.

Шанхайский индекс контейнерных перевозок (SCFI) снижается уже восемь недель подряд, поскольку запланированное перевозчиками повышение ставок в августе провалилось из-за дисбаланса спроса и предложения.

«Наш годовой прогноз, вероятно, столкнется с препятствиями, вызванными сохраняющейся геополитической неопределенностью и меняющимися рыночными условиями в ключевых экономиках, а также перегруженностью портов, которые влияют на глобальные цепочки поставок», — сказал CEO ONE Джереми Никсон.

В Sea-Intelligence добавляют, что кратковременный рост ставок в начале июня сошел на нет, и долгожданный пиковый сезон может вообще не наступить. В худшем случае объемы перевозок в августе могут упасть на 26% относительно аналогичного периода 2024 года. Это спровоцирует увеличение числа отмененных рейсов и давление на ставки в сторону снижения.

«Даже если в конце сентября произойдет кратковременный, но резкий всплеск, вызванный спешными поставками товаров американскими импортерами в преддверии «золотой недели» в Китае, аналитики предупреждают, что это будет временный рост. Мы можем увидеть еще один скачок цен, как в июне, а затем еще одно резкое падение», — резюмирует Sea-Intelligence.

Фото: CSSC / Linerlytica