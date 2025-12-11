Информационно-аналитическое агентство
Итоги навигации в Волжском бассейне
11.12.2025

Итоги навигации в Волжском бассейне

    • За навигацию 2025 года в Волжском бассейне перевезли 37,7 млн тонн грузов и 2,5 млн пассажиров, что на 13,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Росморречфлот со ссылкой на ФБУ «Администрация Волжского бассейна».

    На гидротехнических сооружениях выполнили 21 523 шлюзования, всего через волжские гидроузлы пропустили 41 870 единиц флота.

    В навигацию Администрация Волжского бассейна задействовала 9 земснарядов и один плавкран.

    Объём дноуглубительных работ на транзитных участках пути составил 2 434,8 тыс. куб. м.

    Русловые партии выполнили более 14 600 км промеров, из них на транзите выполнили 11 700 км промеров и на внетранзитных работах 2 900 км промеров.

    Навигация 2025 года началась в Волжском бассейне 1 апреля на Нижней Волге. Средняя продолжительность действия обстановки по бассейну составила 208 суток.

    Общая протяжённость внутренних водных путей федерального значения в Волжском бассейне составляет 7 977,8 км, из них оборудованы средствами навигационной обстановки 4 155,6 км, в том числе с круглосуточным движением – 2 995,3 км, с гарантированными габаритами судовых ходов – 3 143,4 км.

    В комплекс СГТС Администрации Волжского бассейна входит 49 гидротехнических сооружений, в том числе 15 шлюзов.

    Фото: Росморречфлот


  •  




