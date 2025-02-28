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Логистические итоги и прогнозы - 4
28.02.2025

Логистические итоги и прогнозы — 4

    • О проявившихся в прошлом году на рынке контейнерных перевозок тенденциях, которые сохранятся и в этом году, читателям SeaNews рассказал Николай Ольшанский, генеральный директор ModernWay.

    Логистические итоги и прогнозы - 42024 год для контейнерного бизнеса был сложным ввиду нескольких негативных факторов. Так, возникали трудности с согласованием заявок на транспортировку экспортных составов через Восточный полигон и фиксировались систематические проблемы с возвратом порожних контейнеров обратно в Китай.

    Помимо этого, наблюдались сложности с международными расчетами, что приводило к срывам и задержкам многих погрузок. Однако на данный момент бОльшая часть наших клиентов нашла варианты решения этого вопроса. Некоторые из них, например, пользуются нашими услугами по содействию в осуществлении платежей за рубеж. Сроки перевода денег постепенно становятся короче, а стоимость – ниже, но все равно любая агентская схема в итоге приводит к удорожанию конечной себестоимости товара. 

    Если говорить о распределении видов транспорта в течение года, то на импортном направлении Китай – Россия наши клиенты в основном выбирали контейнерную доставку через сухопутные железнодорожные погранпереходы Замын-Ууд, Забайкальск, Достык и Алтынколь. Из-за проблем с загруженностью дальневосточных портов и жд погранпереходов появился тренд на автодоставку из Китая срочного или сезонного товара.

    В этом году мы ожидаем постепенного снижения ставки за пользование контейнерами из-за роста парка у основных железнодорожных и линейных операторов и общей стагнации рынка контейнерных перевозок. По нашему мнению, инфраструктурные ограничения, особенно на Восточном полигоне, не позволят значительно нарастить объем экспорта, а сложности с платежами ограничат рост импортных поставок.

    Что касается тарифов на перевозку грузов из КНР в РФ, то их снижение мы наблюдаем с конца 2024 года. Например, с ноября прошлого по февраль текущего года стоимость доставки товара прямым железнодорожным и автомобильным транспортом снизилась на 30%, морскими судами до дальневосточных портов – на 20%. Причем мы видим усиление этой тенденции в феврале, что связано с долгими зимними праздниками в Китае и России, заметным снижением объёма импортных грузов и высокой конкуренцией на рынке перевозок.

    Фото: ModernWay

    Мнение спикера может не совпадать с позицией редакции


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