Цыплята в импорте, овцы в экспорте

Красноярские таможенники проконтролировали поставку 15,5 тыс. импортных цыплят в Красноярский край. Как сообщает ФТС в своем телеграм-канале, 13,5 тыс. суточных курочек и 2 тыс. петушков породы Декалб Уайт поступили автотранспортом в адрес одной из птицефабрик региона.

Для оперативности проверки на предприятии заранее создали временную зону таможенного контроля. Таможенники менее чем за час с момента поступления цыплят завершили процедуру таможенного транзита товарной партии и под таможенным наблюдением сопроводили ее на предприятие.

В проверке цыплят также участвовали специалисты Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю, которые не выявили нарушений ветеринарного законодательства.

Сельскохозяйственные животные, выращенные в Красноярском крае, также пользуются спросом за рубежом, отметили в ФТС. В 2024 году из региона на экспорт были отправлены нетели, бараны и овцы.

Фото: ФТС