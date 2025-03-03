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Цыплята в импорте, овцы в экспорте
03.03.2025

Цыплята в импорте, овцы в экспорте

    • Цыплята в импорте, овцы в экспортеКрасноярские таможенники проконтролировали поставку 15,5 тыс. импортных цыплят в Красноярский край. Как сообщает ФТС в своем телеграм-канале, 13,5 тыс. суточных курочек и 2 тыс. петушков породы Декалб Уайт поступили автотранспортом в адрес одной из птицефабрик региона.

    Для оперативности проверки на предприятии заранее создали временную зону таможенного контроля. Таможенники менее чем за час с момента поступления цыплят завершили процедуру таможенного транзита товарной партии и под таможенным наблюдением сопроводили ее на предприятие.

    В проверке цыплят также участвовали специалисты Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю, которые не выявили нарушений ветеринарного законодательства.

    Сельскохозяйственные животные, выращенные в Красноярском крае, также пользуются спросом за рубежом, отметили в ФТС. В 2024 году из региона на экспорт были отправлены нетели, бараны и овцы.

    Фото: ФТС


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