Назначения в ФТС

Заместитель начальника Центрального таможенного поста (ЦЭД) Центральной электронной таможни Александр Поваляев с 19 мая назначен исполняющим обязанности заместителя начальника Смоленской таможни, сообщила ФТС в своем телеграм-канале. А.Поваляев поступил на службу в 2010 году на должность инспектора отдела таможенного оформления и таможенного контроля Курского таможенного поста Курской таможни, руководил Курским таможенным постом (ЦЭД) и Орловским таможенным постом Курской таможни, с апреля 2021 года занимал должность заместителя начальника Центрального таможенного поста (ЦЭД) Центральной электронной таможни.

Начальник Калининградской областной таможни Владимир Зябко с 19 мая назначен исполняющим обязанности начальника Московской таможни. В.Зябко служит в таможенных органах с 2001 года, начинал в должности оперуполномоченного оперативно-розыскного отдела Нижневартовской таможни, руководил Нефтеюганским и Нижневартовским таможенными постами Ханты-Мансийской таможни, Тюменской таможней, входил в руководящий состав Кольцовской таможни имени В.А.Сорокина, Екатеринбургской и Уральской электронной таможен, с декабря 2024 года занимал должность начальника Калининградской областной таможни.

Начальник Домодедовской таможни Андрей Ровчак с 19 мая назначен исполняющим обязанности заместителя начальника Управления товарной номенклатуры ФТС России. А.Ровчак начинал службу в таможне в 1993 году в должности инспектора грузового отдела № 1 Ростовской таможни, руководил Ростовским автотранспортным и Советским таможенными постами Ростовской таможни, Новороссийской и Пулковской таможнями, с марта 2023 года занимал должность начальника Домодедовской таможни.

Первый заместитель начальника Домодедовской таможни Тенгиз Айба с 19 мая назначен исполняющим обязанности начальника Домодедовской таможни. Т.Айба в таможенных органах с 2003 года, занимал должность инспектора Центральной энергетической таможни, руководил таможенным постом Аэропорт Домодедово (грузовой) Домодедовской таможни, с октября 2024 года занимал должность первого заместителя начальника Домодедовской таможни.

Фото: ФТС